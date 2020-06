Dwa konie biegały po ulicach centrum Krakowa

Krakowscy policjanci i strażnicy miejscy zatrzymali i okiełznali spłoszone konie, które galopowały po Alei Trzech Wieszczów, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Zwierzęta zostały przekazane do stadniny.

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, dwa konie biegające w centrum po Alei Trzech Wieszczów zostały zauważone rano przez zdumionych kierowców.



Spłoszone zwierzęta próbowali zatrzymać policjanci i strażnicy miejscy. Udało to się w rejonie ul. Czarnowiejskiej, gdzie konie na chwilę się zatrzymały. Policjanci złapali je i uspokoili, a potem pilnowali zwierząt do przyjazdu pracownika jednej z pobliskich stadnin, któremu zostały przekazane do czasu ustalenia ich prawowitego właściciela.



Funkcjonariusze ustalili, że konie należą do jednej ze stadnin w zachodniej części Krakowa, gdzie powróciły całe i zdrowe. Prawdopodobnie wydostały się przez uszkodzone ogrodzenie.



Niewykluczone, że osoba winna tej sytuacji odpowie za wykroczenie polegające na braku zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Podlega to karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.