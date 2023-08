Drogowcy wybudowali wiszący most, bo musieli ochronić czosnek

Spis treści: 01 Najdłuższy most w Polsce. 2 km przez rzekę

Chociaż narzekanie na jakość dróg mamy w Polsce w genach, trzeba przyznać, że ostatnie dwie dekady to okres zakrojonej na gigantyczną wręcz skalę modernizacji polskiej sieci drogowej. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat sieć polskich dróg szybkiego ruchu rozrosła się aż siedmiokrotnie.

Przy okazji budowy nowych dróg trzeba też było stworzyć tysiące "obiektów inżynieryjnych", przepustów, tuneli czy mostów. Sporo z nich skrywa ciekawe historie, a niektóre śmiało uznać można za prawdziwych rekordzistów.

Tysiące kierowców przejeżdżających codziennie autostradą A1 w okolicach Grudziądza w większości nie zdaje sobie sprawy, że podróżują właśnie najdłuższym mostem drogowym w Polsce. Chodzi o przeprawę spinającą oba brzegi Wisły, która liczy sobie dokładnie 1953,6 m długości i łączy węzły autostradowe Nowe Marzy i Grudziądz.

Mówiąc o mostowych rekordach nie sposób też pominąć chociażby autostrady A8, czyli autostradowej obwodnicy Wrocławia. Najkrótsza, licząca zaledwie 22,7 km autostrada w Polsce, może się pochwalić najwyższym mostem wantowym w naszym kraju. Przebiegający nad rzeką Odrą Most Rędziński mierzy dokładnie 612 metrów długości. W swoim najwyższym punkcie obiekt liczy aż 122 metry wysokości.

Niezwykła historia kryje się za niepozornym mostem przy (dlaczego "przy", a nie "na" - o tym dalej) drodze krajowej 92 (łączącej Kutno z Łowiczem) w Maurzycach. Licząca zaledwie 27 m długości i 6,2 m szerokości przeprawa przez rzekę Słudwia (dopływ Bzury) to jeden z przykładów pionierskich osiągnięć polskich inżynierów okresu międzywojennego. Zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę most była pierwszym na świecie spawanym mostem drogowym.



Oddano go do użytku w 1929 roku. Dzięki pionierskiemu podejściu do konstrukcji przeprawy udało się zmniejszyć masę i zdecydowanie obniżyć koszty budowy. Cały most waży zaledwie 56 ton, aż o 14 ton mniej, niż taki sam obiekt łączony tradycyjną wówczas technologią nitowania.

Warto dodać, że obecnie most nie pełni już swojej pierwotnej funkcji i stanowi rodzaj nietypowego "pomnika" upamiętniającego dokonania budowniczych II RP. W 1977 roku - przy okazji modernizacji dawnej E8 (później E30), nietypowy obiekt przesunięto o około 20 metrów, a w jego miejsce wybudowano nowy o nośności i przepustowości bardziej odpowiadającej współczesnym wymaganiom.

Mówiąc o ciekawostkach dotyczących mostów drogowych w naszym kraju nie sposób też pominąć dość skromnego, liczącego 122 metry długości, mostu wiszącego w ciągu drogi ekspresowej S22 w okolicach Braniewa.

O wyborze nietypowej formy przeprawy - tzw. mostu łukowego (most podwieszany) zadecydowały prowadzone przez GDDKiA konsultacje z ekologami. Obiekt spinający brzegi rzeki Banówka musiał pozostawić w nienaruszonym stanie dolinę Banówki, bo stwierdzono tam występowanie będącego pod ochroną czosnku niedźwiedziego.

Ostatecznie, zamiast klasycznej, padło więc na zapewniającą ochronę ekosystemu konstrukcję podwieszaną, której podpory usytuowano poza doliną rzeki.



