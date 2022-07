Droga S3 "na bardzo zaawansowanym poziomie". A kończy się tak. Przez Czechów

Spis treści: 01 Droga S3 gotowa w 2024 roku

02 Połączenie dróg S3 D11 to ważna inwestycja

03 Trasa S3 - prace nad ostatnim odcinkiem trwają

Droga S3 gotowa w 2024 roku

W piątek doszło do spotkania polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z czeskim ministrem transportu Martinem Kupką. Obaj wizytowali budowę drogi S3 na Dolnym Śląsku. Głównym tematem rozmów było połączenie naszej ekspresówki i czeskiej autostrady D11.

Obecnie do ukończenia polskiej części połączenia pozostał jeden fragment. Jest to 31-kilometrowy odcinek od miejscowości Bolków do granicy polsko-czeskiej w Lubawce. Jego zrealizowanie jest planowane na 2024 rok. To jednak mało istotne, kiedy po dojechaniu do granicy kierowców powita puste pole. Przerwa w szlaku wynosi po stronie czeskiej kilkadziesiąt kilometrów.

Reklama

Czeski minister Kupka zaznaczył jednak, że rząd robi wszystko, co w jego mocy, aby budowa i tym samym połączenie dróg D11 i S3 zostało zrealizowane jak najszybciej. Tłumaczył, że dotychczasowe opóźnienia są spowodowane uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń, jednak zapowiedział, że rozpoczęcie budowy nastąpi już w przyszłym roku. Dodał też, że ukończenie odcinka od granicy do miasta Trutnov jest przewidziane na 2026 rok. Zrealizowanie kolejnego fragmentu, który kończy się w Jaromierzu, planowane jest na 2027 rok.

Prace na S3 1 / 9 Prace nad ostatnim odcinkiem drogi S3 są na bardzo zaawansowanym poziomie. Źródło: GDDKiA Autor: GDDKiA/MICHAŁ SOROKO udostępnij

Zdaniem ministra Adamczyka prace nad ukończeniem D11 powinny nastąpić jak najszybciej, ponieważ otwarcie przygranicznych fragmentów S3 bez kontynuacji biegu trasy po stronie czeskiej będzie skutkować utrudnieniami i przekierowywaniem ruchu na drogi lokalne.

Połączenie dróg S3 D11 to ważna inwestycja

Połączenie S3-D11 ma usprawnić podróż od Pragi do wybrzeża Bałtyku. Przekłada się to nie tylko na gospodarkę, jeśli chodzi o transport towarów i surowców, ale także turystykę. Czesi chętnie korzystają z wypoczynku nad polskim morzem, a ukończenie wszystkich odcinków, zarówno po naszej, jak i czeskiej stronie, znacząco skróciłoby czas podróży.

Zdjęcie Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (z lewej) i minister transportu Czech Martin Kupka podczas konferencji prasowej. / PAP

Minister Adamczyk określił trasę S3-D11 mianem jednej z najważniejszych w Europie. Wskazał również, że napędza ona rozwój gospodarczy w regionach, przez które przebiega. Powołał się przy tym na starostwo kamiennogórskie, w którym od momentu rozpoczęcia budowy S3 wydaje się co roku o 50 proc. więcej pozwoleń na budowę.

Trasa S3 - prace nad ostatnim odcinkiem trwają

Prace nad brakującym odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej, która połączy się z czeską D11, są na bardzo zaawansowanym poziomie. Budowa fragmentu została podzielona na dwa zadania. Na odcinku Bolków-Kamienna Góra Północ zaawansowanie wynosi ok. 54 proc. Z kolei na fragmencie Kamienna Góra Północ-Lubawka (granica państwa) jest to już ok. 79 proc.

***