Droga S11 połączy cztery województwa. Jest decyzja w sprawie nowego odcinka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S11. Dotyczy ona mierzącego 12,5 km fragmentu między Kępnem a Siemianicami. To pierwszy z trzech odcinków 46 kilometrowej trasy, jaką będzie prowadził opolski oddział GDDKiA w najbliższym czasie. Całkowity koszt tej inwestycji, której realizacja będzie trwała około 40 miesięcy, to ponad 375 mln złotych.

Budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S11

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na terenie województwa wielkopolskiego o długości 12,5 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jej początkowy fragment będzie stanowił połączenie z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Ominie kolejno miejscowości Słupia Pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice.

Reklama

Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego Siemianice.

Według informacji udzielonych przez opolski oddział GDDKiA, na wykonawcę drugiego odcinka Siemianice - Gotartów o długości 22,7 km wybrano już wykonawcę, który zaproponował za wykonanie pracy 523 mln złotych. Na trzeci odcinek, Gotartów - początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km, wpłynęło osiem ofert. Tym razem jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum o wartości blisko 465 mln złotych.

Zdjęcie Droga S11 / GDDKiA

Które odcinki drogi S11 są już przejezdne?

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Według szacunków GDDKiA, po zakończeniu inwestycji, pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.