Droga ekspresowa S6 gotowa w 70 proc. Wkrótce szybszy dojazd do Trójmiasta

Droga ekspresowa S6stanie się kluczową arterią na Pomorzu oraz jednym z ważniejszych połączeń drogowych w całym kraju. Trasa ta będzie łączyć Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk, zaczynając się od autostrady A6 w pobliżu Kołbaskowa i kończąc na początku autostrady A1 w Rusocinie. Łącznie droga będzie mierzyć około 400 km, co w przyszłości nie tylko ułatwi tranzyt między wymienionymi miejscowościami, lecz także znacznie usprawni podróże turystyczne.

Reklama

Ważny fragment drogi S6 wkrótce do oddania

Dotychczas kierowcy mieli do dyspozycji ponad 220 km tej trasy. Są to fragmenty od Goleniowa do Koszalina i od Bożepola Wielkiego do Rusocina. Jednym z najważniejszych odcinków wciąż pozostających w realizacji jest między Leśnicami koło Lęborka a Bożepolem Wielkim. Wszystko jednak wskazuje, że i ten fragment wkrótce zostanie oddany kierowcom.

Jak poinformował w mediach społecznościowych gdański oddział GDDKiA - zaawansowania prac przy realizacji odcinka drogi S6 od Leśnic do Bożepola Wielkiego sięga obecnie ponad 70 proc. Drogowcy opublikowali także zdjęcia nowego odcinka w pobliżu odcinka leśnego w Lęborku.