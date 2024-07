Spis treści: 01 Kiedy kierowcy pojadą nowymi odcinkami drogi S10?

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy odcinka o długości 13,8 km, który zrealizuje firma Budimex za kwotę 450,38 mln zł. Drugi odcinek, o długości 15,68 km, zbuduje konsorcjum Kobylarnia i Mirbud za kwotę 647 mln zł.

Do podpisania pozostały dwie ostatnie umowy na odcinki S10 Szczecin Kijewo - Zdunowo i Łowicz Wałecki - Piecnik. Tam wykonawcy zaskarżyli do sądu wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

Kiedy kierowcy pojadą nowymi odcinkami drogi S10?

Budowa obu odcinków drogi ekspresowej S10 zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku i prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawcy będą mieć 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jej procedowanie powinno zająć siedem miesięcy, GDDKiA zakłada, że same prace budowlane zajma kolejne 22 miesiące, z czego wyłączone są okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Oznacza to, że budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Droga ekspresowa S10 Stargard - Suchań

Inwestycja rozpoczyna się od końca obwodnicy Stargardu, czyli węzła drogowego Stargard Wschód. Następnie trasa biegnie obok obecnej drogi krajowej nr 10, po jej północnej stronie. W rejonie miejscowości Tychowo powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych. Będzie tam rezerwa pod budowę stacji paliw i restauracji.

Nowa droga S10 ominie od północy Krąpiel, gdzie na przecięciu z drogą powiatową powstanie węzeł drogowy. Dalej ponownie będzie biegła obok obecnego przebiegu drogi krajowej nr 10. Odcinek zakończy się około 1 km przed węzłem drogowym Suchań. Na nowej trasie zaplanowano realizację węzła drogowego Krąpiel i pary MOP Tychowo. Powstanie osiem wiaduktów, sześć przejść dolnych dla zwierząt i jedno górne.

Droga ekspresowa S10 Recz - Cybowo

Trasa rozpocznie się za węzłem drogowym Recz, który powstanie na sąsiednim odcinku. Przebiegać będzie na początku na północ od istniejącej drogi krajowej nr 10. Na wschód od Słutowa S10 pobiegnie przy istniejącej "krajówce". Na połączeniu z drogą powiatową w rejonie Żółwina zlokalizowany będzie węzeł drogowy. Trasa pobiegnie następnie na południe od linii kolejowej, przechodząc na północną jej stronę w rejonie Prostyni. Odcinek zakończy się około kilometra za mostem na Drawie przed węzłem drogowym Cybowo.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 14 obiektów mostowych - sześciu wiaduktów, mostu, trzech przejść dolnych dla dużych zwierząt i czterech przejść górnych dla dużych zwierząt. Powstanie również 47 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

Wybudowanie drogi ekspresowej S10 Szczecin - Piła pozwoli na wyprowadzenie ruchu z szeregu miejscowości, przez które przebiega obecna droga krajowa nr 10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Droga ekspresowa pozwoli również na szybszą jazdę. Obecnie przejazd od autostrady A6 w Szczecinie do skrzyżowania DK10 i DK11 na północ od Piły zajmuje przy średnim ruchu drogowym około dwie godziny, po wybudowaniu S10 czas przejazdu skróci się o 40 minut.

Droga ekspresowa S10 będzie miała 410 km. Połączy Szczecin z Warszawą

Droga ekspresowa S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód - Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 60 km.

W realizacji w formule Projektuj i buduj są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID, a pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk - Bydgoszcz (40 km) oraz A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie 2022 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w lutym podpisano umowę na rozpoznanie i badanie podłoża z elementami Koncepcji programowej. W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10, o dodatkowy pas ruchu.



Na terenie woj. wielkopolskiego, złożono wnioski o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła - Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).