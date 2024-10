Urząd Miasta Katowice pochwalił się nowoczesnym rozwiązaniem, które znacząco może przyspieszyć rejestrację pojazdu. Mowa o specjalnej skrytce SK BOX, która na pierwszy rzut oka przypomina popularne urządzenia do odbioru paczek. Dzięki niej właściciele samochodów z Katowic będą mogli odebrać dowód rejestracyjny o dowolnej porze dnia i nocy bez konieczności męczącej wizyty w urzędzie.

Mieszkańcy mają 48 godzin na odbiór dokumentów

SK BOX stanął przy ul. Francuskiej 70 w rejonie Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice. Jak informuje Urząd Miasta Katowice - zawiera on 93 skrytki i jest wyposażony w monitor, czytniki, komputer i kamerę. Jego obsługa jest bardzo prosta i ogranicza się do zaznaczenia opcji odbioru dokumentu z urządzenia przy składaniu wniosku. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy, zostanie on włożony przez pracownika urzędu do jednej ze skrytek. Wtedy do mieszkańca na podany wcześniej numer telefonu wysyłany jest SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru. Od tego czasu kierowca ma 48 godzin na odebranie dokumentów z urządzenia.

Kolejki w katowickim Wydziale Komunikacji znacząco się zmniejszą

Beatrycze Szymecka, naczelnik Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych w UM Katowice podkreśla, że postawienie na to rozwiązanie niesie ze sobą szereg zalet dla mieszkanek i mieszkańców Katowic. Od stycznia do kwietnia w województwie śląskim odnotowano ponad 20 proc. wzrost rejestracji w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Dzięki całodobowej dostępności SK Box siedem dni w tygodniu, dokumenty będzie można odebrać o dowolnej porze, a kolejki w katowickim Wydziale Komunikacji prawdopodobnie znacząco się zmniejszą.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na coraz większą liczbę rejestrowanych pojazdów. Każdego miesiąca obsługujemy ok. 15 tys. spraw, z czego ponad 5 tys. dotyczy dowodów rejestracyjnych - dodaje Beatrycze Szymecka.

SK Box zacznie działać w Katowicach w połowie listopada. Będzie to drugi sprzęt tego rodzaju w Polsce. Wcześniej na podobne rozwiązanie pokusił się Poznań, który w 2023 roku uruchomił tzw. urzędomat. Także w jego przypadku mieszkańcy mogą odebrać dowody rejestracyjne.