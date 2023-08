Dostała 26 mandatów, a od dawna nie ma auta. Kto bawi się jej kosztem?

Sprzedała swój samochód dawno temu, a mimo to pod jej adres przychodziły wysokie grzywny. Na dzień dzisiejszy Patrycja Żurek z Oświęcimia ma do zapłacenia 26 mandatów za wykroczenia drogowe, których nigdy nie popełniła. Kto bawi się jej kosztem i jak to się skończy? Wszystkiemu winne są polskie przepisy.

Zdjęcie Sprzedała auto, a mandaty przychodziły do niej. Do zapłacenia ma 3 tys. euro / polsatnews.pl / Polsat News