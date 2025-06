Polska zamknie granice dla Niemiec? Donald Tusk podał datę

W swoim przemówieniu Donald Tusk zwrócił uwagę na 26-procentowy spadek liczby zawróceń z Niemiec w porównaniu do ostatniego roku rządów PiS. Jak zaznaczył, niemal wszystkie przypadki dotyczą osób, które otrzymały wizy oraz zezwolenia na pracę w Polsce, lecz nie miały prawa do pobytu w innych państwach Unii Europejskiej. Premier jednocześnie podkreślił, że ewentualne częściowe lub całkowite zamknięcie granicy z Niemcami może nieść negatywne skutki dla polskich obywateli, zwłaszcza mieszkańców regionów przygranicznych.

Dobrze wiecie, co to znaczy dla Polek, Polaków mieszkających w strefie nadgranicznej, jak wiele Polek i Polaków mieszka w Polsce, pracuje w Niemczech lub odwrotnie. Chcemy uniknąć perturbacji i kłopotów dla setek tysięcy ludzi od Dolnego Śląska po Szczecin

Tymczasem, już teraz polscy kierowcy masowo zgłaszają problemy i utrudnienia związane z kontrolami. Choć są one przeprowadzane wyrywkowo, ich częstotliwość jest nieprzewidywalna, a samo ich istnienie nie tylko powoduje korki w okolicach przejść granicznych, lecz także znacząco komplikuje wykonywanie pracy. Każde zatrzymanie ciężarówki niesie ze sobą ryzyko opóźnień w dostawach, co może prowadzić do strat finansowych oraz zakłóceń w harmonogramach logistycznych.