Dobry rok Dacii w Polsce. Przebojem nadal Duster

Polski oddział Dacii może pozytywnie mówić o 2022 roku. Rumuńska marka sprzedała w naszym kraju 20 739 samochodów osobowych. W efekcie jej udział w polskim rynku wzrósł względem 2021 o 0,5 punktu procentowego i wyniósł 4,9 proc. W rankingu sprzedaży za 2022 roku Dacia znalazła się na ósmej pozycji. Biorąc zaś pod uwagę wyłącznie klientów indywidualnych, rumuńska marka znalazła się tuż za podium - zajęła czwartą lokatę. Samochody elektryczne Dacia Spring najbardziej ekologicznym autem roku. Wyprzedziła nawet Teslę

Dacia na 8. miejscu wśród producentów w 2022 roku w Polsce

W gamie rumuńskiego producenta prym, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, wiódł Duster - klienci zakupili 10 960 sztuk tego modelu. Tym samym Duster uplasował się na czwartym miejscu najchętniej kupowanych samochodów osobowych. W samym segmencie C-SUV model zajął drugie miejsce, a jeśli spojrzeć wyłącznie na klientów indywidualnych w tym segmencie - był liderem.

Drugie miejsce w gamie producenta przypadło Sandero, które w minionym roku zostało sprzedane w Polsce w liczbie 6 049 sztuk. Wśród klientów indywidualnych Sandero było wiceliderem zestawienia. W segmencie B z kolei zamknęło podium. Trzecim najpopularniejszym modelem Dacii był oferowany w wersji 5- i 7- miejscowej Jogger. W 2022 roku sprzedano 2 081 sztuk.

Dacia z instalacją LPG to unikat na rynku

Dacia to obecnie jedyny producent oferujący dwupaliwowe silniki (benzyna i LPG) w całej swojej ofercie samochodów osobowych (nie licząc oczywiście elektrycznego modelu Spring). Ponad połowa (54 proc.) sprzedanych w Polsce w 2022 roku samochodów Dacii posiadała silniki dwupaliwowe, wśród klientów indywidualnych to aż dwie trzecie aut.

Rok 2022 przyniósł w Dacii zmiany

Rok 2022 był dla Dacii okresem zmian, nie tylko w Polsce. Marka wdrożyła nową identyfikację wizualną we wszystkich swoich modelach. We efekcie na samochodach rumuńskiej marki pojawiło się nowe logo. Zmiany jednak jeszcze się nie zakończyły. Nowa, utrzymana w outdoorowym stylu, identyfikacja wizualna ma pojawić się w salonach i serwisach. Wprowadzona ma być do końca obecnego roku.

