Jest to bardzo obiecująca wiadomość z uwagi na to, że Gran Turismo 7 uchodzi za jedną z najbardziej realistycznych, pod kątem odwzorowania pojazdów i osiągów, gier wyścigowych na świecie. Obecność samochodu z Chin w tej symulacji jest nie tylko ukłonem twórców w stronę aut elektrycznych, ale również podkreśla rosnące znaczenie chińskich samochodów w światowej motoryzacji.

Xiaomi SU7 Ultra jest ulepszoną wersją SU7, które po raz pierwszy zaprezentowano w 2024 roku. Choć nadal pozostaje prototypem, to jednak imponuje oferowanymi osiągami. Jak czytamy na stronie producenta, to samochód elektryczny posiadający trzy silniki elektryczne - dwa HyperEngine V8 i jeden V6. Oferują one łączną moc 1548 KM z maksymalnym momentem obrotowym 635 Nm. Samochód ma napęd na 4 koła i w niecałe 2 sekundy (1,95 s.) rozpędza się do 100 km/h, a jego prędkość maksymalna wynosi 350 km/h.