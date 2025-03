Polscy kierowcy zyskają w tym roku kolejną opcję przy wyborze samochodu. Na rynek wchodzi Bestune - marka należąca do chińskiego koncernu FAW, który od lat produkuje auta zarówno na rynek lokalny, jak i globalny. Do sprzedaży trafią trzy modele: dwa SUV-y (T77Pro i T90) oraz limuzyna B70.

Bestune - co to za marka?

Bestune zadebiutowało w Chinach w 2006 r., ale za tym brandem stoi koncern FAW - najstarszy chiński producent samochodów, który pierwszą halę produkcyjną zbudował w 1953 r. To do tego koncernu należy m.in. marka Hongqi - chiński synonim motoryzacyjnego luksusu. Samochodami Hongqi od zawsze jeżdżą najważniejsi obywatele Hin z Xî Jinpengiem na czele.

FAW ma fabryki i centra badawcze na terenie całych Chin, a rozwojem brandu zajmują się też odziały badań i rozwoju w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej i w Monachium. W ubiegłym roku firma wyprodukowała 3,2 miliona samochodów, a sama marka Bestune jest dostępna na przeszło 30 rynkach całego świata. A teraz debiutuje w Polsce.

Jakie modele Bestune będzie sprzedawać w Polsce?

Na start w salonach pojawią się trzy samochody Bestune:

Bestune T77Pro ma 4,5 metra długości, więc gabarytowo to konkurent Kii Sportage, Toyoty Corolli Cross czy Hyundaia Tucsona. Poza stonowanym, jak na chińskie standardy, designem, wyróżniać się ma bogatym wyposażeniem. Jak wstępnie podaje importer, na liście wyposażenia standardowego poza skórzaną tapicerką (ekoskóra), mają się znaleźć podgrzewane fotele, czy panoramiczny, szklany dach i 19-calowe obręcze.

Bestune T77Pro to samochód wielkości Toyoty Corolli Cross materiały prasowe

Auto będzie sprzedawane wyłącznie z benzynowym, turbodoładowanym silnikiem 1.5. Dwusprzęgłowa przekładnia o siedmiu przełożeniach będzie przenosić 160 KM mocy i 258 Nm momentu obrotowego na koła przedniej osi. Auto ma się rozpędzać do 100 km/h w 7,1 s, a prędkość maksymalną określono na 192 km/h.

268 cm rozstawu osi i 342 litry pojemności bagażnika podpowiadają, że będzie to całkiem przestronny samochód dla niewielkiej rodziny.

Już w podstawowej wersji auto ma mieć tapicerkę z ekologicznej skóry materiały prasowe

Bestune T90 ze swoimi 4718 mm długości to już SUV klasy średniej - konkurent Skody Kodiaq, Toyoty RAV4, czy Forda Kugi. Tak jak w przypadku T77 importer podkreśla obecność wyjątkowych elementów wyposażenia takich jak dach panoramiczny o powierzchni 1,2 metra kwadratowego, wyświetlacz HUD na szybie, elektrycznie podnoszoną pokrywę bagażnika czy listę 24 inteligentnych systemów asystujących. Nie bez znaczenia jest też bagażnik o pojemności 560 litrów.

Bestune T90 będzie konkurować np. ze Skodą Kodiaq materiały prasowe

Większy SUV Bestune będzie napędzany jednostką 1.5 lub 2.0. Konfiguracja 1.5 będzie taka jak w T77 - 160 KM, 258 Nm, napęd na przednie koła i dwusprzęgłową przekładnię o 7 przełożeniach. Odmiana dwulitrowa ma mieć 245 KM mocy, 380 Nm momentu obrotowego i również napęd na przednią oś, ale realizowany za pośrednictwem ośmiobiegowego automatu. W obu wersjach auto ma spalać średnio ok. 7 litrów na 100 km.

Wśród zdjęć udostępnionych przez importera, znalazła się też taka oryginalna koncepcja kolorystyczna duxi materiały prasowe

Trzeci model Bestune dostępny w naszym kraju to B70. Importer określa go jako limuzynę łączącą stylowy wygląd z praktycznością hatchbacka - pokrywa bagażnika unosi się razem z tylną szybą. B70 ma 485 cm długości, więc wkracza do świata Toyoty Camry. Może być też propozycją dla klientów, którzy jeżdżą Skodami Superb, albo żałują, że z salonów zniknął VW Arteon.

Bestune B70 powalczy o klientów Toyoty Camry i SKody SUperb materiały prasowe

B70 ma rozpieszczać pasażerów obszernością kabiny (rozstaw osi 280 cm) i przestronnością bagażnika (522 l). Tak jak T90 dostępny będzie w dwóch wariantach napędowych 1.5 oraz 2.0. Podstawowa jednostka będzie miała te same parametry co w SUV-ach. Dwulitrowy silnik ma mieć 238 KM mocy i 340 Nm momentu obrotowego. Mniejszy silnik ma się zadowalać 6,4 l paliwa na 100 km, większy - aż 7,8. To dane wstępne, opracowane na podstawie chińskiej metody pomiarowej WLTC.

Linia nadwozia limuzyny, ale to liftback – pokrywa bagażnika unosi się razem z szybą materiały prasowe

Gdzie można kupić samochody Bestune?

Dystrybucją samochodów Bestune zajęła się firma Asian Automotive Distribution Center (AADC). Odpowiada ona już w Polsce za sukces marek KGM (dawniej SsangYong), BAIC, Forthing, a od niedawna zajmuje się też wprowadzeniem na rynek DFSK i Hongqi. AADC nie ukrywa, że sieć sprzedaży Bestune dopiero powstaje. Do końca roku w Polsce mamy mieć 16 salonów, docelowo liczba ta ma wzrosnąć do 30. Wszystkie samochody będą objęte gwarancją na 5 lat z limitem przebiegu 150 tys. km. Pierwsze auta trafią do dealerów pod koniec drugiego kwartału. Wcześniej można będzie zobaczyć premierowe egzemplarze na kwietniowym Poznań Motorshow.

