Do policjantów też przyszedł święty Mikołaj. Wyglądają teraz jak Niemcy

Nowe radiowozy śląskiej policji

Nowe radiowozy zostały zakupione przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. 32 pojazdy zostaną rozdysponowane po 19 garnizonach na Śląsku i trafią między innymi do Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Raciborza czy Żywca. Zastąpią one najbardziej wyeksploatowane pojazdy, jakie służyły w tych jednostkach.

Jakie samochody wybrała policja?

Wybór komendy w Katowicach padł na Suzuki S-Cross, czyli kompaktowego, japońskiego crossovera. Co ciekawe, wybrano wersję wolniejszą, ale za to droższą. Wszystkie zakupione egzemplarze to odmiana hybrydowa, napędzana wolnossącym silnikiem 1,5 l o mocy 102 KM, wspomaganym przez 33-konny silnik elektryczny. Łączna moc układu to 115 KM, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 12,7 s. Słabe osiągi to także efekt zastosowania 6-stopniowej, zautomatyzowanej skrzyni.

Hybrydowy S-Cross dostępny jest w wersji z napędem na wszystkie koła (wtedy przyspiesza do 100 km/h w 13,5 s), ale policja nie wspomina nic o tym, aby jej auta miały 4x4. Podkreślono za to obecność klimatyzacji oraz kamery cofania.

Zdjęcie Nowe policyjne radiowozy / Policja

Ceny Suzuki S-Cross zaczynają się od 111 900 zł (za wersję z doładowanym silnikiem 1.4 o mocy 129 KM i przyspieszającą do 100 km/h w 9,5 s), natomiast wersja wybrana przez policję to wydatek przynamniej 128 900 zł. Funkcjonariusze mówią natomiast o 180 tys. zł za każdy egzemplarz, w której to cenie zawarto też przystosowanie pojazdów do zadań policji oraz kupno drugiego kompletu kół.

Nowe malowanie policyjnych radiowozów

Pierwsze radiowozy oznakowane według nowego wzoru, wyjechały na polskie drogi już rok temu, ale śląscy policjanci sami podkreślają, że ich pojazdy "posiadają już nowe oznakowanie, radiostacje i sygnały uprzywilejowania". Nadal jednak takie radiowozy, przypominające teraz wyraźnie te stosowane przez niemiecką policję, nie są częstym widokiem na naszych drogach. Zmiana oznakowania miała na celu:

Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji podczas pełnienia służby z użyciem pojazdów oznakowanych, jako uprzywilejowane w ruchu, a także bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w związku z poprawą widoczności oraz rozpoznawalności pojazdów policyjnych.

Najważniejsze zmiany, w porównaniu do wcześniej stosowanego malowania, to:

zwiększenia liczby ostrzegawczych sygnałów błyskowych;

wzoru oznakowania i wprowadzenia dodatkowych elementów odblaskowych;

braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA"