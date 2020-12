Darmowe parkowanie w Warszawie w sylwestra

W stolicy w sylwestra kierowcy nie muszą płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Jeżeli ktoś zapłaci za parkowanie, dostanie bilet, który będzie ważny w poniedziałek od godz. 8.

Pierwsza godzina parkowania w stolicy kosztuje 3 zł, druga godzina - 3,60 zł, trzecia godzina - 4,20 zł, a czwarta i kolejne godziny - po 3,00 zł. Kierowca, który nie zapłaci za postój w SPPN, musi się liczyć z karą, która w stolicy wynosi 250 zł. W przypadku jej zapłaty w ciągu 7 dni od wystawienia albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustalono na 170 zł.



Od poniedziałku (4 stycznia) zdrożeje opłata za parkowanie w SPPN. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,9 zł; druga 4,6 zł; trzecia 5,5 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł. Opłaty będą obowiązywała w dni powszednie od godz. 8 do 20. Teraz opłaty są pobierane do godziny 18.



Kierowcy nie muszą płacić za parkowanie 2 maja, 24 i 31 grudnia.

