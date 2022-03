Obcokrajowcy, którzy starają się wjechać swoimi samochodami na terytorium Polski powinni posiadać ze sobą tzw. "zieloną kartę".



Bez niej konieczne jest uzyskanie tzw. ubezpieczenia granicznego.



Ergo HESTIA, Warta i PZU oferują je za darmo na okres 30 dni. Ale koniecznie trzeba dopilnować formalności!



Wiadomości Darmowe ubezpieczenie OC dla uchodźców z Ukrainy Każdy pojazd, który porusza się po drogach Polski musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Obywatele Ukrainy wjeżdżający do naszego kraju własnymi pojazdami powinni posiadać albo zieloną kartę, stanowiącą potwierdzenie ich macierzystego ubezpieczenia, albo ubezpieczenie graniczne. W geście solidarności z uchodźcami PZU, Warta oraz Hestia oferują bezpłatne ubezpieczenia graniczne na okres 30 dni. Nie są one jednak przyznawane automatycznie, dlatego przy wjeździe do Polski trzeba od razu skorzystać z obecności agentów wspomnianych ubezpieczycieli albo skontaktować się z infolinią.



Poniżej podajemy numery telefonów do infolinii poszczególnych ubezpieczycieli. Wszystkie obsługiwane są zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim:

PZU: +48 22 505 15 63



WARTA: 48 814 607 900

ERGO Hestia +48 58 766 34 04



By dopełnić wszelkich formalności kontakt z infolinią ubezpieczyciela najlepiej wykonać jeszcze przed wjazdem do Polski, by - po wystawieniu polisy telefonicznie - pojazd objęty był ochroną ubezpieczenia OC od pierwszych chwil wjazdu na terytorium RP.

"Samo ubezpieczenie jest bezpłatne dla osób przyjeżdżających z objętej wojną Ukrainy i będzie obowiązywało 30 dni. Polisę bezpłatnie wystawiają nasi agenci. Kontakt do ich placówek można wyszukać na naszej stronie internetowej lub sprawdzić na naszej ukraińskojęzycznej infolinii pod numerem +48 814 607 900. Do jej wystawienia będzie potrzeby paszport lub inny dokument tożsamości oraz dowód rejestracyjny auta. W ramach solidarności z Ukrainą przeznaczymy również 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy ukraińskim obywatelom - wyjaśnia w rozmowie z Interią Dawid Korszeń - rzecznik prasowy Warty.

Co zrobić w przypadku szkody z obcokrajowcem?

W przypadku szkody wyrządzonej przez osobę poruszającą się pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych należy udokumentować okoliczności zdarzenia i spisać dane pojazdów i uczestników.



Jeśli sprawca szkody posiada zieloną kartę, to najlepiej wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu, dobrze byłoby, do czego namawiamy, wykonać również zdjęcie dokumentu zielonej karty - informuje w rozmowie z Interią Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli znamy nazwę ubezpieczyciela w kraju rejestracji pojazdu (ważne - liczą się tablice rejestracyjne pojazdu, a nie narodowość czy obywatelstwo jego kierowcy), to na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (www.pbuk.pl) należy wyszukać tzw. korespondenta ubezpieczyciela i jemu (w Polsce) zgłosić szkodę.

Jeśli z jakichś powodów nie znamy nazwy ubezpieczyciela pojazdu sprawcy, to szkodę zgłaszamy - oczywiście po udokumentowaniu okoliczności zdarzenia i spisaniu danych pojazdu i sprawcy - do PZU albo Warty. Te dwa towarzystwa ubezpieczeniowe wyznaczone zostały do likwidacji tego typu szkód.



Auto bez ubezpieczenia granicznego i zielonej karty. Gdzie zgłosić szkodę?

W przypadku szkody spowodowanej przez sprawcę pojazdem na zagranicznych numerach, który nie posiada zielonej karty ani ubezpieczenia granicznego, likwidacją szkody zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak wygląda procedura zgłaszania takiego zdarzenia?

"Po udokumentowaniu i spisaniu danych pojazdu oraz danych sprawcy szkody nie zgłaszamy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego bezpośrednio ale - to bardzo ważne - za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela działającego w Polsce i oferującego ubezpieczenia komunikacyjne" - dodaje w rozmowie z Interią Ziąber.

Mówiąc wprost, wystarczy wówczas zadzwonić na infolinię dowolnego zakładu ubezpieczeniowego działającego w Polsce i telefonicznie poinformować o zdarzeniu przekazując wszelkie niezbędne dane uczestników.



***