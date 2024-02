Daniel Obajtek odchodzi z Orlenu. Wszczęto prokuratorskie śledztwa

Spis treści: 01 Zawrotna kariera Daniela Obajtka. Z wójta Pcimia na prezesa Orlenu

02 PKN Orlen sztucznie sterował cenami paliw?

03 Orlen i jego działania na celowniku prokuratury

04 Lotos sprzedany za bezcen? Straty mogą sięgać miliardów zł "Rada Nadzorcza spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że +oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji+, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" - czytamy w komunikacie giełdowym PKN Orlen.

Inwestorzy giełdowi pozytywnie zareagowali na tę informację, kurs akcji Orlenu wzrósł o ponad 3 proc.

Obajtek, cytowany w komunikacie prasowym koncernu, zaznaczył, że "dalszy rozwój Orlenu, jego dobre imię oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski" zawsze było dla niego priorytetem.

Jestem dumny z tego, jak w ciągu ostatnich lat koncern się zmienił, jak ważny jest dla kraju i jak silny staje się za granicą. Takiego rozwoju nie byłoby bez pracy ponad 66 tysięcy pracowników Grupy Orlen, którym dziękuję za zaangażowanie w realizowane projekty i inwestycje Daniel Obajtek

Zawrotna kariera Daniela Obajtka. Z wójta Pcimia na prezesa Orlenu

Daniel Obajtek za czasów rządu PiS zrobił zawrotną karierę. Jeszcze w 2015 roku był wójtem gminy Pcim. Bezpośrednio z tego stanowiska został powołany na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Już w 2017 roku Obajtek został prezesem grupy Energa, a rok później - prezesem Orlenu.

Przez opozycję Daniel Obajtek był oskarżany m.in. o sztuczne sterowanie cenami paliw. Słynne było zaniżanie cen przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Skutkowało ono zwiększonym popytem, co doprowadziło do logistycznych problemów z dostawami paliw na stacje. W efekcie na wielu stacjach benzyny i oleju napędowego po prostu nie było. Stacje otrzymały wytyczne, by nie informować o braku paliw, a o uszkodzonych dystrybutorach.

PKN Orlen sztucznie sterował cenami paliw?

Z kolei gdy w grudniu 2022 roku kończyła się jedna z tarcz inflacyjnych i wzrastało opodatkowanie paliw, Orlen już wcześniej rozpoczął cykl podwyżek, które zbilansowały wyższe koszty podatkowe. W efekcie od stycznia 2023 roku ceny paliw nie zmieniły się w ogóle.

Orlen i jego działania na celowniku prokuratury

Obecnie tymi sprawami zajmuje się prokuratura, ale to nie musi być największy problem Daniela Obajtka. Przede wszystkim wszczęto śledztwo w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu.

Śledztwo wszczęto w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen, a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki, w związku z prowadzeniem negocjacji, ustalaniem warunków i podpisaniem umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisania umów związanych ze zbyciem udziałów na rzecz Saudi Aramco, czym wyrządzono PKN Orlen szkodę w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 4 mld zł" - wyjaśniła prokurator Śmigielska-Kowalska. Prokurator Śmigielska-Kowalska

W czerwcu 2022 r. Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na fuzję, a wcześniej - zgodnie z wymogami KE - koncern przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Lotosu. Zdecydowano, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Lotos sprzedany za bezcen? Straty mogą sięgać miliardów zł

Jednocześnie Orlen zdecydował o sprzedaży Saudi Aramco 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy ropy naftowej.

Sprawą fuzji już wcześniej zajęła się Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że pełny raport z kontroli zostanie opublikowany 5 lutego. Według nieoficjalnych doniesień Lotos mógł zostać sprzedany za kwotę zaniżoną o nawet 4 mld zł.

Daniel Obajtek nie ma sobie nic do zarzucenia, uważa, że żadnych przestępstw nie popełnił.

"Nie boimy się tych kwestii z racji tego, że cały proces został przeprowadzony należycie. Przy tym procesie pracowały 23 instytucje polskie i międzynarodowe, są wyceny. Część rafinerii (rafinerii Gdańskiej - PAP) podkreślam, została sprzedana za cenę rynkową, mamy analizy w tym zakresie" - tłumaczył we wtorek w radiu Zet Daniel Obajtek.