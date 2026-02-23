W skrócie Hubert Urbański został przyłapany w Warszawie podczas jazdy czarnym BMW M5 z rocznika 2025 w wersji hybrydowej plug-in.

BMW M5 Urbańskiego osiąga moc 727 KM, przyspiesza do 100 km/h w 3,5 sekundy, a jego cena w Polsce sięga nawet 699 tys. zł.

Wcześniej prezenter jeździł, m.in. Mini Cooperem, Toyotą Land Cruiser V8 i Audi A8.

Czym jeździ Hubert Urbański? Paparazzi przyłapali go w Warszawie

Ostatnio sieć obiegły materiały opublikowane przez redaktorów Jastrząb Post, z których wynika, że Hubert Urbański porusza się czarną sportową limuzyną. To BMW M5 z rocznika 2025 w wersji z napędem xDrive.

Model ten należy do najmocniejszych seryjnie produkowanych sedanów na świecie. Egzemplarz Urbańskiego to wersja z układem hybrydowym typu plug-in, łącząca silnik benzynowy V8 o pojemności 4,4 litra z jednostką elektryczną.

BMW M5 Huberta Urbańskiego - osiągi, napęd i technologia

Moc BMW M5 wynosi 727 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 1000 Nm. Dzięki temu auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 3,5 s.

Napęd na cztery koła xDrive pozwala skutecznie przenosić moc na asfalt, nawet przy dynamicznej jeździe. Za zmianę biegów odpowiada ośmiostopniowa skrzynia automatyczna, dostrojona pod sportowy charakter modelu. BMW M5 pozostaje jednym z głównych konkurentów modeli takich jak Mercedes-AMG E63 czy Audi RS7.

Ile kosztuje BMW M5 Huberta Urbańskiego?

Cena BMW M5 z 2025 roku w Polsce zależy od wybranej konfiguracji i pakietów wyposażenia. Aktualny cennik pokazuje, że kwoty rozpoczynają się od około 614 tys. zł, a w przypadku bogatszych wersji mogą sięgać nawet 699 tys. zł.

Na końcową cenę wpływają m.in. elementy z włókna węglowego, hamulce węglowo-ceramiczne, rozszerzone systemy multimedialne, najwyższej klasy tapicerka oraz adaptacyjne zawieszenie M. W praktyce większość egzemplarzy zamawianych w Polsce mieści się w górnym przedziale cennika. Na rynku wtórnym ceny używanych egzemplarzy z niewielkim przebiegiem zaczynają się od około 560 tys. zł.

Jakimi samochodami jeździł wcześniej Hubert Urbański?

Zainteresowanie motoryzacją towarzyszy Hubertowi Urbańskiemu od lat. W 2025 roku był widywany pod jedną z warszawskich cukierni, gdy wysiadał z nowego Mini Coopera.

W latach 2010-2012 prezenter często poruszał się Toyotą Land Cruiser V8, której wartość sięgała wówczas około 350 tys. zł. Duży SUV z ośmiocylindrowym silnikiem uchodził za jeden z najbardziej komfortowych i trwałych modeli w swojej klasie.

W tym samym okresie Urbański korzystał również z Audi A8 o wartości bliskiej 400 tys. zł. Model był wyposażony w silnik 4,2 litra o mocy ponad 370 KM i przyspieszał do 100 km/h w 5,7 s. Ówczesne testy prasowe podkreślały wysoki komfort jazdy, dobre wyciszenie oraz jakość wykończenia wnętrza.

