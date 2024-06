Czym jeździ Bartłomiej Topa? Jest rzadkim bywalcem stacji paliw

Bartłomiej Topa to aktor z bardzo bogatą filmografią. Od 1990 roku zagrał w niemal 70 produkcjach filmowych i ponad 20 serialach. Setki razy pojawiał się też na deskach teatru, gdzie zresztą rozpoczęła się jego kariera aktorska. Równolegle spełnia się również jako aktor dubbingu. Na swoim koncie Bartłomiej Topa ma też kilkanaście nagród. Wśród nich znalazły się: nagroda Grand Prix za główną rolę w spektaklu "Kuracja" na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry", najlepsza główna rola męska za "Drogówkę" (2013 r.) czy nagroda dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Karbala", przyznana w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w ramach festiwalu "Off Camera" w Krakowie.

Bartłomiej Topa jest ambasadorem japońskiej marki

Sukcesy Bartłomieja Topy oraz proaktywne podejście do działań chroniących środowisko, doprowadziły go do podjęcia współpracy z polskim oddziałem Mitsubishi Motors. Aktor jest związany z japońską marką od 2018 roku, a od trzech lat jest polskim ambasadorem modelu Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Od 2021 roku Topa jeździł topową wersją wyposażenia japońskiego crossovera Instyle Plus 4WD w kolorze białym (Diamond White), której układ napędowy oferował łączną moc 188 KM i napęd na wszystkie koła. Hybryda plug-in w trybie elektrycznym pozwalała mu na przejechanie do 55 km na jednym ładowaniu.

Dbałość o ekologię i naszą planetę to jeden z moich priorytetów, dlatego wybrałem markę Mitsubishi, która oferuje samochody przyjazne środowisku. mówił Topa w 2021 roku.

Zdjęcie Bartłomiej Topa od 2021 roku jest ambasadorem Mitsubishi Eclipse Cross PHEV / Mitsubishi / materiały prasowe

Jakim autem jeździ Bartłomiej Topa?

Trzy lata później aktor wciąż jest wierny kompaktowemu crossoverowi. Topa odebrał właśnie nowy egzemplarz w brązowym kolorze. Jego nowe auto również jest hybrydą plug-in o zasięgu elektrycznym do 55 km i zasięgu na paliwie do 600 km. Jak podkreśla, to właśnie oszczędność paliwa i czasu, który trzeba przeznaczyć na tankowanie, podoba mu się w tym aucie najbardziej. Po kilku latach padło na ten sam bogato wyposażony wariant z 188-konnym napędem hybrydowym.

W mieście jeździłem tylko na prądzie, a brak wizyt na stacjach benzynowych oszczędzał mi wiele czasu, ponieważ mogę wieczorem ładować auto ze zwykłego gniazdka. mówi Bartłomiej Topa

Zdjęcie Bartłomiej Topa jeździ nowym Mitsubishi Eclipse Cross PHEV / Mitsubishi / materiały prasowe

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - co to za samochód?

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV to kompaktowy crossover segmentu C, który mierzy 4545 mm długości, 1805 mm szerokości i 1685 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2670 mm. Masa własna pojazdu to 1900 kg. Samochód dysponuje prześwitem na poziomie 184 mm i może holować przyczepę z hamulcem o masie do 1500 kg.

Model ten jest napędzany przez układ hybrydowy, bazujący na silniku benzynowym 2.4 MIVEC o mocy 188 KM. Ze spalinową jednostką współpracują dwa silniki elektryczne (po jednym na oś), zasilane litowo-jonową baterią o pojemności 13,8 kWh (do 55 km zasięgu).

Samochód jest dostępny w jednej wersji silnikowej, która już w standardzie oferuje napęd na wszystkie koła (4WD) i automatyczną skrzynię biegów. Modele z 2023 roku występują w dwóch wersjach wyposażenia - Instyle Plus (od 191 990 zł) oraz Blue Sky (od 195 990 zł). W każdym wydaniu samochód jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

Wyposażenie wersji Instyle Plus oraz Blue Sky obejmuje m.in.:

Felgi aluminiowe 18" z oponami 225/55 R18

Atrapa chłodnicy w kolorze czarnym z połyskiem

Przednie reflektory w technologii Bi-LED ze spryskiwaczami

Przednie reflektory przeciwmgielne w technologii LED

Elektrycznie sterowane okno dachowe

System dostępu bezkluczykowego

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

Wyświetlacz przezierny HUD

Podgrzewane fotele przednie, kanapa tylna i kierownica

Skórzana tapicerka w foteli w kolorze czarnym

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy i pasażera

System nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System (510 W)

Interfejs Android Auto i Apple CarPlay