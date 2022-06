Czy ITD może zatrzymać osobówkę? Uwaga - inspektorzy dostaną nowe uprawnienia

Wiele wskazuje na to, że ekspresowe tempo opublikowania projektu to efekt medialnych doniesień o zapominalstwie Ministerstwa Infrastruktury. Projekt opublikowano w tym samym dniu, w którym redakcja "Dziennika Gazety Prawnej" zapytała resort o powód luki w przepisach, jaka pojawiła się z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Tego dnia weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, w ramach której licznym zmianom poddano też kodeks karny.



Ministerstwo Infrastruktury zapomniało o ITD

Niestety, najwyraźniej zapomniano wówczas o przepisach wykonawczych dotyczących ITD (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r.), w efekcie czego Inspekcja Transportu Drogowego straciła część uprawnień do karania kierowców mandatami.



"Celem projektu jest dostosowanie katalogu wykroczeń, za które inspektorzy ITD oraz pracownicy GITD są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do zmian w zakresie wykroczeń drogowych wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw" - czytamy w serwisie prawodrogowe.pl.

Nowe uprawnienia ITD. Za co inspektor wystawi mandat?

Reklama

W myśl nowych przepisów Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła ukarać kierowcę m.in. za naruszenie:

zakazu wyprzedzania (art. 92b Kodeksu wykroczeń - mandat do 1000 zł),

zakazu wjazdu na przejazd kolejowy przy opuszczonych/opuszczających się zaporach (mandat 2000 zł),

prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny bez wymaganego uprawnienia (mandat do 1500 zł).

Jak czytamy w ministerialnym projekcie, nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku.



Czy ITD może zatrzymać osobówkę?

Przypominamy, że Inspekcja Transportu Drogowego posiada uprawnienia do kontrolowania uczestników ruchu drogowego i nie dotyczy to wyłącznie kierowców pojazdów ciężarowych. Od stycznia 2011 roku inspektorzy mogą kontrolować wszelkie pojazdy wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Mają więc pełne prawo zatrzymać do kontroli nie tylko autobus, ciężarówkę czy inny pojazd wykonujący przewóz drogowy, ale także samochód osobowy czy jednoślad.



Prawo daje im takie uprawnienia jeżeli:



zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;



kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, a to naruszenie zostało zarejestrowane za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzenia rejestrującego;



kierujący rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dokonując zatrzymania, inspektorom przysługują takie same uprawnienia takie, jakie mają funkcjonariusze Policji. Mają więc prawo:

wylegitymować kierującego,



sprawdzić dokumenty,

sprawdzić stan trzeźwości kierującego,

sprawdzić stan techniczny pojazdu.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inspektor transportu drogowego, wykonuje czynności kontrolne w umundurowaniu oraz posługuje się legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym, a także używa oznakowanego pojazdu służbowego. Nie ma więc możliwości, by inspektor ITD zatrzymał nas do kontroli "po cywilnemu".



***