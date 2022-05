Spis treści: 01 Co to jest hulajnoga elektryczna?

02 Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

03 Jakie przepisy obowiązują użytkownika hulajnogi elektrycznej?

Co to jest hulajnoga elektryczna?

Z każdym rokiem hulajnogi elektryczne zyskują na popularności w Polsce. To nie tylko świetny gadżet dla dzieci, ale również znakomity środek transportu dla dorosłych w większych miastach. Pozwala szybko przemieścić się z punktu A do punktu B, unikając przy tym korków i tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego.

W związku z ogromną popularnością tego środka transportu rząd postanowił zająć się tematem uregulowania przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i poruszania się nimi.

Do niedawna w Polsce nie istniały przepisy określające prawnie definicję hulajnogi elektrycznej i jej status w ruchu drogowym. Zmieniła to nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 maja 2021 roku. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowo, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Okazuje się jednak, że brak siodełka i pedałów to tylko nieliczne kryteria, jakie musi spełniać hulajnoga elektryczna, by móc poruszać się w miejscach, w których obowiązują przepisy ruchu drogowego. Wspomniana nowelizacja ustawy stawia przed urządzeniem transportu osobistego i jej użytkownikiem szereg wymogów.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Według nowych przepisów, do jazdy na hulajnodze elektrycznej służy przede wszystkim droga rowerowa lub pas ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można poruszać się ulicą, o ile obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Może to być na przykład droga osiedlowa lub droga wewnętrzna. Dodatkowo maksymalna prędkość dla hulajnogi elektrycznej to 20 km/h.

Kiedy można jeździć hulajnogą elektryczną po chodniku? Taka sytuacja jest możliwa, gdy w danym miejscu nie ma ścieżki rowerowej, a limit prędkości na jezdni wynosi ponad 30 km/h. Należy pamiętać jednak, że kierujący hulajnogą elektryczną na chodniku muszą zastosować się do dwóch najważniejszych zasad:

użytkownik hulajnogi elektrycznej poruszając się chodnikiem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu.

i nie utrudniać im ruchu. hulajnogą elektryczną należy poruszać się po chodniku z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Przepisy nie określają konkretnej wartości. Pieszy porusza się przeciętnie z prędkością między 4 a 6 km/h.

Wyżej wymienione zasady dotyczą również jazdy hulajnogą elektryczną po deptakach miejskich. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre miasta wprowadziły całkowity zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi w takich miejscach, jak deptak czy rynek miejski.

Jakie przepisy obowiązują użytkownika hulajnogi elektrycznej?

Osoby w wieku powyżej 18 lat nie muszą mieć uprawnień do jazdy elektryczną hulajnogą. Dzieci w wieku 10-18 lat muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą używać hulajnogi elektrycznej jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką dorosłego.

Przepisy zabraniają użytkownikowi hulajnogi elektrycznej:

poruszania się urządzeniem w stanie nietrzeźwości po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,

holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Ustawa wprowadza też obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadki braku takiego miejsca, zaparkowanie hulajnogi elektrycznej jest możliwe tylko, gdy:

hulajnoga elektryczna jest ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudni im swobodnego przemieszczania się i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Zdjęcie W polskich miastach coraz częściej możemy spotkać miejsca parkingowe dla hulajnóg elektrycznych / Artur Szczepański / East News

Warto o tym pamiętać, gdyż prawo przewiduje kary za usunięcie hulajnogi elektrycznej pozostawionej w niewłaściwym miejscu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

