Wygląda na to, że terapia szokowa, jaką administracja Donalda Trumpa funduje ostatnio przedstawicielom Unii Europejskiej, przynosi też pozytywne skutki. Media donoszą właśnie o planach giganta zbrojeniowego – koncernu Rheinmetall - który zamierza przestawić produkcję w dwóch zakładach z cywilnej na zbrojeniową.

Czołgi zamiast części do samochodów? Niemiecki przemysł zmienia priorytety

Jak informuje agencja Reuters, plany Rheinmetall to efekt konferencji bezpieczeństwa , jaka odbyła się w ubiegłym tygodniu w Monachium . Jej efektem ma być tworzony właśnie plan obrony Starego Kontynentu przed zbrojną agresją Rosji z mniejszym niż zakładano do tej pory zaangażowaniem ze strony USA.

Na konferencji w Monachium przedstawiciele nowej amerykańskiej administracji podnieśli poprzeczkę stawianą przez poprzedników, domagając się wzrostu wydatków na obronność ponoszonych przez państwa członkowskie NATO do 5 proc. PKB. Tymczasem zaledwie 23 z 32 krajów sojuszu wydaje dziś na wojsko i zbrojenia 2 proc. PKB.

Wstępny plan (nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje) dotyczący fabryk w Berlinie i Neuss polega na uczynieniu z nich ”zakładów hybrydowych”, które w zależności od zapotrzebowania, mogłyby szybko zmieniać charakter produkcji z wojskowego na cywilny i odwrotnie. Przedstawiciele niemieckiego giganta nie zdradzili, co dokładnie miałoby opuszczać w najbliższych miesiącach bramy obu zakładów. Jasno zakomunikowano jedynie, że w żadnym z nich nie będzie produkowana amunicja.

Gorączkowe szukanie zdolności produkcyjnych w dziedzinie sprzętu zbrojeniowego nie dotyczy wyłącznie koncernu Rheinmetall. W ostatnich dniach niemiecko-francuska grupa KNDS ogłosiła, że zamierza przejąć należącą obecnie do francuskiego producenta taboru kolejowego – firmy Alstom – fabrykę tramwajów w niemieckim Görlitz. Do końca 2027 roku zakład zostanie przestawiony na produkcję podzespołów do czołgów Leopard 2, bojowych wozów piechoty Puma i kołowych wozów opancerzonych Boxer.