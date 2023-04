Czesi nie lubią półśrodków. Zatrzymali polskiego złodzieja ciężarówką

Spis treści: 01 Złodziej samochodów uciekał z Niemiec

02 Czeska policja nie miała wyboru. W poprzek drogi postawili TIR-a

Złodziej samochodów uciekał z Niemiec

Akcja niczym z filmu “Szybcy i Wściekli", a to tylko pościg za polskim kierowcą, który był gotowy zrobić wszystko, by nie doszło do spotkania z niemieckimi funkcjonariuszami. Skradzionym Mercedesem GLE Polak uciekał w kierunku Drezna, a mundurowi próbowali zatrzymać go na różne sposoby. Niestety, nie pomogły nawet dwie policyjne blokady. Gdy złodziej z dużą prędkością wkroczył na terytorium Czech, łamiąc przepisy ruchu drogowego i stwarzając dla innych uczestników drogi wielkie zagrożenie, do akcji wkroczyły czeskie siły.

Czeska policja nie miała wyboru. W poprzek drogi postawili TIR-a

Czesi, jak pokazuje ten przykład, nie akceptują półśrodków. Chcąc zatrzymać uciekiniera przy pierwszym podejściu, zarekwirowali ciężarówkę jednego z szoferów jadących w tym samym kierunku, a następnie zaparkowali ją w poprzek autostrady, całkowicie blokując przejazd. W spotkaniu z 40-tonowym zestawem Polak nie miał najmniejszych szans.

