Nagranie zostało udostępnione przez GDDKiA na Facebooku, co przykuło uwagę policji.

Kierowca ciężarówki przewożącej butle z gazem na drodze S5 wykonał niebezpieczny manewr cofania, co uchwyciły kamery monitoringu.

Trasy szybkiego ruchu to miejsca, które nie wybaczają błędów. Jedno niedopatrzenie potrafi doprowadzić do tragedii ze względu na prędkość, jaką rozwijają pojazdy na drogach ekspresowych i autostradach.

Z tego powodu służby podchodzą poważnie do wyjaśniania każdego incydentu, zaburzającego bezpieczeństwo na trasach szybkiego ruchu. Niestety nierzadko wynikają one z braku wyobraźni u kierowców i tak było również tym razem.

GDDKiA w swoim poście na Facebooku podkreśliła to, jak lekkomyślnie postąpił kierowca ciężarówki. Niebezpieczeństwo wywołane jego zachowaniem było spotęgowane butlami z gazem, które kierowca przewoził na naczepie. W tej sytuacji nietrudno wyobrazić sobie najczarniejszy ze scenariuszy, w którym dochodzi do eksplozji butli wywołanej zderzeniem z innymi pojazdami. W konsekwencji mogłoby dojść nawet do tragicznego w skutkach karambolu.