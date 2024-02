Clarkson, Hammond i May na pustyni. Gdzie obejrzeć "The Grand Tour"?

To bez wątpienia dobra informacje dla Clarksona, Hammonda i Maya. Pomimo ostatnich doniesień o nieubłaganie zbliżającym się końcu programu, fani The Grand Tour wciąż mają na co czekać. W tym roku zobaczymy jeszcze dwa odcinki serialu, a pierwszy z nich będzie miał swoją premierę już za kilka dni.

The Grand Tour "Sand Job" zabierze nas na pustynie

Najnowszy odcinek The Grand Tour będzie nosił tytuł "Sand Job" i skupi się wokół słynnego Rajdu Paryż Dakar, a konkretnie jego klasycznym wariancie sprzed wielu lat. Tym razem trójka prezenterów uda się na pełną przygód wyprawę wiodącą przez Mauretanię i Senegal. Niedawno w internecie pojawił się zwiastun nadchodzącego programu:

Reklama

Wideo youtube

Kwestia, która od razu rzuca się w oczy po obejrzeniu powyższego materiału, to dosyć nietypowy dobór samochodów. Tym razem słynne trio postawiło na luksusowe kabriolety - Jeremy Clarkson pojedzie Jaguarem F-Type S, Richard Hammond Astonem Martinem DB9 Volante, a Jamesa Maya zobaczymy za kierownicą Maserati GranCabrio. Samochody rzecz jasna zostały odpowiednio zmodyfikowane, aby radziły sobie na bezdrożach. Znając formułę programu, w trakcie odcinka możemy spodziewać się dalszych przeróbek.

The Grand Tour "Sand Job". Kiedy premiera?

Najnowszy odcinek The Grand Tour o tytule " Sand Job " zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Jego premierę ustalono na 16 lutego 2024 r. Na rok 2024 zaplanowano także premierę kolejnego i niestety ostatniego już odcinka programu, który skupi się na wyprawie przez Zimbabwe w klasycznych samochodach z lat 70. Data jego premiery nie jest jednak jeszcze znana.

The Grand Tour "Sand Job". Gdzie obejrzeć?

Kolejną część przygód słynnych prezenterów będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Amazon Prime Video - dostępnej zarówno w formie aplikacji na urządzenia mobilne, jak i telewizory. Osoby pragnące zanurzyć się w przygodzie na swoich domowych komputerach i laptopach, śpieszymy poinformować, że usługa jest także dostępna na popularnych przeglądarkach internetowych.

Obecnie miesięczny abonament Amazon Prime wynosi 10,99 zł. Dużo bardziej opłaca się jednak zapłacić za cały z rok z góry - wtedy opłata za subskrypcję wyniesie nas 49 zł. Dla niezdecydowanych użytkowników jest także dostępny darmowy 30-dniowy okres próbny.