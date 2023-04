Ciężarówka nie zmieściła się na autostradowym parkingu. Doszło do tragedii

Spis treści: 01 Dacia uderzyła w naczepę. Kierowca zginął na miejscu

Do koszmarnego wypadku z udziałem auta osobowego i naczepy ciężarówki doszło późnym wieczorem ok. godz. 22.00 przy słowackiej autostradzie D1 na mocno obleganym parkingu Sverepec. Na zatłoczonym obiekcie brakowało tej nocy miejsc do parkowania, co zmusiło niektórych szoferów do zatrzymywania się na zjeździe z autostrady. Przez taki stan rzeczy doszło do tragicznego zdarzenia.

Wielkiej i długiej naczepy ciężko nie zauważyć, jednak z jakiegoś powodu 30-letniemu kierowcy białej Dacii nie udało się jej ominąć. Samochód zjeżdżając na parking Sverepec z dużą prędkością wjechał w tył naczepy, dojeżdżając aż do jej ostatniej osi. Świadkowie koszmarnego zdarzenia wraz z policjantami pracującymi na miejscu zdarzenia próbowali pomóc mężczyźnie, jednak uratowanie go bez specjalistycznego sprzętu nie było możliwe.

Dopiero po przybyciu zastępu straży pożarnej udało się wydostać samochód spod naczepy. Potwierdzono wówczas, że kierujący autem zmarł na miejscu.

Wiele wskazuje na to, że kierujący ciężarówką marki DAF odpowie za ten śmiertelny wypadek. Tak - przynajmniej na razie - wynika z zapowiedzi słowackiej policji. Zaparkowanie TIR-a w nieprzeznaczonym do tego miejscu było w końcu głównym powodem, dla którego auto osobowe się z nim zderzyło.

