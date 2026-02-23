W skrócie Chińscy producenci samochodów zwiększyli sprzedaż w Europie, osiągając w styczniu 70 465 aut, co stanowi wzrost o 80 proc. rok do roku.

MG pozostaje najpopularniejszą chińską marką, ale jej przewaga nad BYD i Chery znacząco się zmniejszyła.

Sprzedaż Chery wzrosła o 354 proc., a Leapmotor poprawił wynik o 409 proc., co przyczyniło się do wzrostu udziału chińskich marek do 7,4 proc. rynku.

Pomimo ceł wprowadzonych w październiku 2024 roku na import elektrycznych samochodów z Chin, producenci z tego kraju systematycznie zwiększają swoją obecność w Europie, a liczba dostępnych marek stale rośnie.

Dane Dataforce, obejmujące Unię Europejską, Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię i Szwajcarię, pokazują, że w styczniu chińskie marki poprawiły wynik o 80 proc. rok do roku. Ich łączny udział w rynku sięgnął 7,4 proc. To niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, choć wciąż mniej niż rekordowe 9,5 proc. odnotowane w grudniu 2025 roku. Mimo lekkiego cofnięcia względem końcówki roku trend pozostaje jednoznaczny - chińscy producenci rosną szybciej niż reszta branży.

MG pod presją. BYD i Chery depczą po piętach

Najlepiej sprzedającą się chińską marką w Europie pozostaje MG, należące do koncernu SAIC. W styczniu firma odnotowała jednak niewielki spadek o 3,8 proc., co przełożyło się na 18 537 sprzedanych samochodów. Na rezultat negatywnie wpłynął spadek popytu na model ZS, którego sprzedaż obniżyła się o jedną piątą. Lepsze wyniki pozostałych modeli nie zdołały w pełni zrekompensować tej straty.

Przewaga nad konkurentami wyraźnie się zmniejszyła. Dziś pierwszą trójkę dzieli zaledwie 1431 aut. Tuż za MG plasują się BYD i Chery. BYD zakończył miesiąc z wynikiem 17 630 rejestracji, a Chery 17 106.

Chery Tiggo 9 oferowany jest jako auto 7-miejscowe. Wymiary robią wrażenie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wyrasta nowy lider chińskiej motoryzacji w Europie

Chery okazało się najszybciej rosnącą chińską marką w Europie. Sprzedaż producenta zwiększyła się aż o 354 proc. Firma rozwija ofertę pod kilkoma brandami, w tym Jaecoo i Omoda, które notują dynamiczne wzrosty. Do gamy dołączyła także sama marka Chery, a pierwsze egzemplarze sprzedał już również specjalizujący się w SUV-ach Jetour.

Równie imponujący miesiąc ma za sobą BYD, który poprawił wynik o 173 proc. Motorem napędowym był przede wszystkim średniej wielkości SUV Seal U. Model ten stał się najchętniej kupowanym hybrydowym autem plug-in w Europie w styczniu i drugim w swoim segmencie, ustępując jedynie Skodzie Kodiaq. Duże znaczenie miał też miejski Dolphin Surf, który szybko awansował w rankingu sprzedaży elektryków segmentu B.

Kolejni chińscy gracze umacniają pozycję

Wzrosty notują także inni producenci z Chin. Grupa Geely zwiększyła sprzedaż o 42 proc., głównie dzięki markom Lynk & Co oraz Geely. Coraz śmielej radzi sobie również Leapmotor, który poprawił wynik aż o 409 proc. i zajął piąte miejsce wśród chińskich marek w Europie. Największym zainteresowaniem w jego ofercie cieszy się w pełni elektryczny model T03.

Styczniowe dane pokazują, że ekspansja chińskich producentów w Europie nabiera tempa. Choć rynek jako całość hamuje, marki z Państwa Środka konsekwentnie zwiększają udziały i zmniejszają dystans do dotychczasowych liderów. Jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma, walka o czołowe pozycje w najbliższych miesiącach może być wyjątkowo zacięta.

