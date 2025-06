To przestronny SUV z napędem plug-in, siedmioma miejscami i deklarowanym zasięgiem do 1100 km. Obejrzałem go z bliska w Chinach i mogę potwierdzić - wygląda dojrzale, a wnętrze robi bardzo dobre wrażenie.

Spokojna stylistyka, porządna kabina i jasna tapicerka

Tiggo 8 PHEV nie próbuje przyciągać uwagi odważnym designem. To SUV w klasycznej formie - bez ekstrawagancji, ale ze spójną sylwetką i wyraźnie zaznaczonym grillem. Wersja, którą oglądałem, miała jasne wnętrze z tapicerką w kolorze cappuccino. Materiały wykończeniowe prezentują się bardzo dobrze, a spasowanie nie daje powodów do narzekań. Trudno dziś uwierzyć, że jeszcze niedawno auta z Chin budziły skojarzenia z tandetą.

Wnętrze Tiggo 8 prezentuje się szczególnie efektownie w odmianie z jasną tapicerką Adam Majcherek INTERIA.PL

Nie mamy jednak potwierdzenia, że konfiguracja kolorystyczna, którą widziałem w Chinach będzie dostępna także w Polsce. Mamy za to informację, że w palecie lakierów na Polskę znalazły się za to takie kolory jak Khaki White, Carbon Crystal Black, Aurora Green, Bamboo Gray i Sea Blue.

W teorii siedem miejsc. W praktyce - pięć plus dwa awaryjne

Chery Tiggo 8 to model z segmentu D-SUV - rywal m.in. dla Skody Kodiaq i Hyundaia Santa Fe. Jego wymiary to 4725 mm długości, 1860 mm szerokości i 1705 mm wysokości. Rozstaw osi: 2710 mm, prześwit: 166 mm. Oznacza to dużą przestrzeń w kabinie - choć konfiguracja foteli to raczej układ 5+2 niż pełnoprawny siedmioosobowy samochód. Drugi rząd można przesuwać w zakresie aż 40 cm, ale żeby dorosły mógł usiąść z tyłu, konieczne jest mocne przesunięcie środkowej kanapy do przodu, co wyraźnie ogranicza komfort pasażerów siedzących przed nim. Dzieci - owszem, zmieszczą się bez problemu. Dorośli? Na krótkie dystanse.

Chery Tiggo 8 sprzedawane będzie w wersji 7-miejscowej – z dwoma fotelami w podłodze bagażnika Adam Majcherek INTERIA.PL

Po złożeniu oparć w drugim i trzecim rzędzie Tiggo 8 PHEV oferuje aż 1930 litrów przestrzeni bagażowej. To imponująca wartość, która zbliża ten model do największych rodzinnych SUV-ów i vanów. W codziennym użytkowaniu najwięcej sensu ma jednak konfiguracja pięciomiejscowa - z dużym bagażnikiem i komfortem w dwóch rzędach.

W kabinie znajdziemy 36 praktycznych schowków, 64-kolorowe oświetlenie ambientowe zsynchronizowane z trybami jazdy, dwustrefową klimatyzację z pamięcią ustawień i osobnymi nawiewami dla drugiego rzędu. Przedni fotel pasażera wyposażono w funkcję masażu oraz elektryczny podnóżek regulowany pod kątem do 82 stopni. Kierowca ma do dyspozycji fotel z pamięcią i funkcją powitania, co oznacza, że w chwili zajmowania miejsca fotel odsunięty jest do tyłu i przysuwa się do zapamiętanej pozycji gdy kierowca uruchomi zapłon. W drugim rzędzie znajdują się podgrzewane siedziska i regulowane oparcia.

Fotel pasażera wyposażono w rozkładany podnóżek Adam Majcherek INTERIA.PL

Hybryda plug-in z dużym zasięgiem. I to nie na papierze

Pod maską Tiggo 8 PHEV pracuje napęd o łącznej mocy 279 KM (205 kW), wspierany przez akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Deklarowany zasięg to 90 km w trybie elektrycznym i aż 1100 km w trybie mieszanym. Ciekawostką jest obecność funkcji Vehicle-to-Load (V2L), dzięki której można zasilić zewnętrzne urządzenia z mocą do 3,3 kW - od ekspresu do kawy po projektor na biwaku. To rozwiązanie przyda się też do awaryjnego zasilania urządzeń dobomowych podczas przerw w dostawie prądu.

Tylne lampy Chery Tiggo 8 łączy świetlna listwa Adam Majcherek INTERIA.PL

Multimedia i wyciszenie kabiny. Zaskoczenie na plus

Na pokładzie znajduje się 15,6-calowy ekran centralny w rozdzielczości 2.5K, wyświetlacz HUD oraz system audio SONY z 12 głośnikami. Nie zabrakło obsługi Apple CarPlay i Android Auto, a dwa telefony można ładować równocześnie dzięki bezprzewodowym ładowarkom o mocy 50 W.

Producent zastosował 26 stref wygłuszeń oraz szyby akustyczne, co ma zapewniać ponadprzeciętną izolację od hałasów spoza kabiny.

Kanapę można przesuwać zwiększając ilość miejsca w trzecim rzędzie Adam Majcherek INTERIA.PL

Pełen pakiet systemów bezpieczeństwa

Chery deklaruje, że struktura nadwozia Tiggo 8 PHEV spełnia globalne pięciogwiazdkowe normy bezpieczeństwa. W testach A-NCAP model uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek, a homologacja Euro NCAP planowana jest na trzeci kwartał 2025 roku.

Na pokładzie znalazło się dziewięć poduszek powietrznych, w tym centralna, a także zaawansowany zestaw systemów ADAS, obejmujący m.in. asystenta jazdy w korku, autonomiczne hamowanie awaryjne, monitorowanie martwego pola, ostrzeżenie i hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu oraz wykrywanie zmęczenia kierowcy i obecności dziecka. Nie zabrakło też systemu kamer 360 stopni.

Już w podstawowej wersji auto będzie wyposażone w szereg systemów bezpieczeństwa Adam Majcherek INTERIA.PL

Serwis i gwarancja - Chery buduje zaufanie

Tiggo 8 PHEV objęte jest 7-letnią gwarancją podstawową (do 150 tys. km), 8-letnią gwarancją na komponenty elektryczne (do 160 tys. km), 12-letnią ochroną antykorozyjną oraz 3-letnią gwarancją na lakier. W standardzie znajduje się także 3-letnia pomoc drogowa, którą można przedłużyć do 7 lat przy regularnym serwisowaniu auta.

Na polskim rynku Chery oferować będzie oczywiście pełne wsparcie serwisowe. Centralny magazyn części zamiennych ma działać w Warszawie, z możliwością dostaw do punktów dealerskich w ciągu 24 godzin.

Kiedy zobaczymy Chery Tiggo 8 w salonach?

Chery Tiggo 8 PHEV trafi do sprzedaży w Polsce 30 czerwca 2025 r. Oficjalna strona internetowa z konfiguratorami i pełną ofertą zostanie uruchomiona jeszcze przed premierą.

