Chciał wrócić do Polski kradzioną Mazdą. Nie wyszło

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku po pościgu odzyskali Mazdę CX-5 wartą 70 tys. zł. Za jej kierownicą siedział 23-letni Polak, który został zatrzymany – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Reklama

Zdjęcie /Straż Graniczna /

"Dalsze postępowanie w sprawie kradzieży auta prowadzić będzie słubicka policja, której przekazaliśmy pojazd i jego kierowcę" - powiedziała rzeczniczka.

Reklama

Do pościgu doszło w piątek w granicznych Słubicach (Lubuskie). Polsko-niemiecki patrol pełniący służbę w mieście chciał zatrzymać do kontroli kierującego SUVem na niemieckich numerach rejestracyjnych. Kierowca Mazdy zignorował jednak sygnały i zaczął uciekać.



"Po pewnym czasie kierowca mazdy stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu rozbijając auto o studzienkę melioracyjną. Mężczyzna został zatrzymany. Nie odniósł obrażeń" - dodała rzeczniczka.



Sprawdzenia w bazach danych wykazały, że samochód kierowany przez 23-latka został skradziony kilka godzin wcześniej na terytorium Niemiec.