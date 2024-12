Ceny paliw w Polsce będą wyższe. Rząd już zadecydował

Spis treści: 01 Nowa opłata paliwowa w 2025 roku

02 Na co przeznaczane są pieniądze z opłaty paliwowej?

03 Ceny paliw w Polsce w grudniu

Nowa opłata paliwowa w 2025 roku

Stawki opłaty paliwowej, zawartej w cenach paliw silnikowych wzrosną w przyszłym roku o ponad 3 proc. - tak wynika z opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia ministra infrastruktury. Podano w nim, że stawka dla benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami wyniesie 202,20 zł za 1000 l, natomiast stawka dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa to 436,07 zł za 1000 l. W przypadku gazów i innych wyrobów (czyli dla CNG i LPG) opłata wyniesie 246,87 zł za 1000 kg .

W tym roku stawka opłaty dla benzyn silnikowych i ich mieszanek z biokomponentami wynosi 195,74 zł za 1000 l., dla olejów napędowych i ich mieszanek z biokomponentami opłata wynosi 422,13 zł za 1000 l., a dla gazu LPG i CNG stawka opłaty wynosi 238,98 zł za 1000 kg.

Na co przeznaczane są pieniądze z opłaty paliwowej?

Zgodnie z ustawą, 76,9 proc. przychodów z opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 19,45 proc. do Funduszu Kolejowego, a 3,65 proc. - do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W planie finansowym KFD na przyszły rok zaplanowano, że 7,6 mld zł będą stanowiły wpływy z tytułu opłaty paliwowej. Z kolei w planie finansowym Funduszu Kolejowego na rok przyszły założono, że zasilenia z tytułu opłaty paliwowej wyniesie nieco ponad 1,9 mld zł.

Ceny paliw w Polsce w grudniu

Kierowcy muszą zatem przygotować się na niewielkie podwyżki cen na stacjach na początku przyszłego roku. W najbliższym czasie przewidywane są jednak obniżki. Jak podają analitycy e-petrol, na kolejny tydzień grudnia dla detalicznego rynku paliw przewidują dalsze, niewielkie obniżki ceną, z wyjątkiem autogazu. Szacują, że kierowcy zapłacą 5,98-6,09 zł/l za 95-oktanową benzynę, 6,09-6,20 zł/l za olej napędowy oraz 3,18-3,26 zł/l za autogazu.

Natomiast obecne ceny paliw na polskich stacjach wynoszą średnio:

Pb95 - 6,07 zł

- 6,07 zł Pb98 - 6,89 zł

- 6,89 zł ON - 6,18 zł

- 6,18 zł LPG - 3,19 zł