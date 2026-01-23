W skrócie Ceny benzyny, diesla i autogazu w Polsce obniżyły się w drugiej połowie stycznia.

Najtańsze paliwa odnotowano w województwach śląskim, warmińsko-mazurskim i na Pomorzu.

Najwyższe ceny paliw zaobserwowano w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ceny paliw w dół. Jakie ceny na stacjach?

W drugiej połowie stycznia obserwowane są dalsze obniżki cen paliw w całym kraju. W porównaniu z ubiegłym tygodniem benzyna 95-oktanowa potaniała o 3 grosze i obecnie kosztuje średnio 5,64 zł/l. Diesel po spadku o 2 grosze ponownie zszedł poniżej 6 zł, osiągając 5,98 zł/l, natomiast autogaz potaniał o 1 grosz i kosztuje średnio 2,68 zł/l.

Analitycy portalu e-petrol.pl podkreślają, że choć obniżki są niewielkie, ich utrzymywanie się jest pozytywnym sygnałem dla kierowców.

W drugiej połowie stycznia, gdy w niektórych województwach rozpoczęły się ferie, przeceny na stacjach nie ustają

Spore różnice między województwami. Gdzie najtaniej?

Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że różnice cenowe między województwami wciąż pozostają wyraźne. Najkorzystniej tankuje się w województwie śląskim, gdzie litr benzyny 95 kosztuje 5,52 zł, a autogaz - 2,63 zł/l. Diesel najtańszy pozostaje na Warmii i Mazurach - 5,81 zł/l.

Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa z najwyższymi cenami paliw. W Świętokrzyskiem litr benzyny kosztuje średnio 5,80 zł, diesel jest najdroższy w kujawsko-pomorskim - 6,05 zł/l, a autogaz najwięcej kosztuje w zachodniopomorskim - 2,75 zł/l.

Olej napędowy. Gdzie się opłaca tankować?

Olej napędowy w najniższych cenach tankować mogą kierowcy nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również na Pomorzu i Podlasiu - odpowiednio po 5,90 i 5,91 zł/l. Na Mazowszu natomiast jego średnia cena wynosi 6,01 zł/l.

W ocenie analityków, Warmia i Mazury, poza atrakcyjnymi cenami oleju napędowego i benzyny, wyróżniają się również niskimi cenami autogazu, który kosztuje tam średnio 2,64 zł/l. Eksperci dodają, że w województwie świętokrzyskim autogaz osiąga najwyższą cenę spośród regionów Polski objętych aktualnie zimową przerwą w zajęciach szkolnych i kosztuje tam 2,70 zł/l.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL