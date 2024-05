Ceny paliw w długi weekend. Eksperci wskazują istotny trend

Ceny paliw w Polsce są coraz niższe

Według analityków Reflexu, mała zmienność cen na rynku hurtowym na początku tygodnia pozwala w dalszym ciągu realizować scenariusz obniżek cen na stacjach. "Benzyna bezołowiowa Pb95 i olej napędowy tanieją na początek długiego weekendu średnio 4 grosze na litrze, a benzyna Pb98 i autogaz odpowiednio o 1 i 3 gr/l" - napisali. Zaznaczyli też, że niektóre sieci wprowadziły promocje, które dodatkowo pozwolą obniżyć rachunki za tankowanie.

Z wyliczeń Reflexu wynika, że przez miesiąc ceny benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego spadły średnio o 15-16 groszy na litrze, a benzyna Pb98 i autogaz odpowiednio o 5 i 10 gr/l. "Na początek czerwca nie przewidujemy zmiany tendencji na rynku detalicznym, co oznacza, że ceny na stacjach mogą jeszcze spadać, a obniżki mogą sięgać średnio 3- 6 gr/l." - ocenili analitycy.

Ceny paliw w Polsce w długi weekend

Średnie ceny paliw w Polsce na początku długiego weekendu wynoszą według Reflexu:

Pb95 - 6,54 zł

Pb98 - 7,26 zł

ON - 6,54 zł

LPG - 2,75 zł

Ceny ropy na świecie

Jak podano w analizie, w lipcowej serii kontraktów na ropę Brent po spadku w rejon 81 dolarów za baryłkę ceny powróciły w okolice 84,50 dolarów. Napisano, że w niedzielę 2 czerwca br. ma odbyć się spotkanie online producentów ropy OPEC+, jednak rynek nie oczekuje żadnych istotnych zmian w polityce podażowej OPEC+. "Limity wydobycia najprawdopodobniej zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie również w drugiej połowie roku" - wskazano.

Zgodnie z danymi IEA od października 2022 roku 18 krajów OPEC+ objętych limitami wydobycia obniżyło w sumie produkcję o 3,3 mln baryłek dziennie z 37,81 mln baryłek do 34,48 mln baryłek dziennie w kwietniu tego roku. Największej redukcji wydobycia (1,9 mln baryłek dziennie) dokonała Arabia Saudyjska. W tym samym okresie produkcja ropy irańskiej wzrosła 0,75 mln baryłek dziennie do 3,25 mln. "Iran jest członkiem OPEC+ ale kraj ten nie obowiązują limity produkcji. Wolne moce przerobowe OPEC+ w kwietniu wzrosły do 5,9 mln baryłek dziennie i są bliskie historycznym rekordom" - napisano. Ponadto w 2024 roku światowy popyt na ropę ma wzrosnąć 2,2 mln baryłek dziennie do 104,5 mln baryłek dziennie, a w roku 2025 o 1,8 mln baryłek do poziomu 106,3 mln baryłek dziennie. "Zarówno w 2024 jak i 2025 roku światowa konsumpcja ropy naftowej i paliw osiągnie nowe historyczne rekordy" - czytamy.