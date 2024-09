Ceny paliw w Polsce w połowie września

Według analityków portalu e-petro.pl, sytuacja na polskim rynku paliw ulega poprawie, a będzie jeszcze lepiej. Spadek cen na stacjach daje się zauważyć już od połowy lipca, a wyraźnego rozpędu zaczął nabierać we wrześniu. W samym tylko mijającym tygodniu ceny benzyny oraz oleju napędowego spadły o 7 groszy.

Obecnie średnie ceny paliw w Polsce wyglądają następująco:

Pb95: 6,12 zł

Pb98: 6,91 zł

ON: 6,14 zł

LPG: 2,79 zł

Zdaniem ekspertów nadchodzący tydzień przyniesie kolejne obniżki. Dzięki nim możliwe będzie zejście poniżej psychologicznej granicy 6 zł za litr paliwa Jedynie za LPG możemy zapłacić więcej:

Pb95: 5,91-6,06 zł

Pb98: 6,75-6,89 zł

ON: 5,99-6,13 zł

LPG: 2,77-2,84 zł

Sytuacja na międzynarodowych rynkach paliw we wrześniu

Portal podkreśla, że cena baryłki ropy Brent w mijającym tygodniu spadła poniżej 70 dol. i była najniższa od blisko trzech lat, natomiast bieżąca sytuacja na rynku naftowym, przy mocnej złotówce w relacji do dolara, daje realną szansę na to, że jeszcze we wrześniu średnia cena litra benzyny w Polsce znajdzie się poniżej sześciu złotych.

Według danych e-petrol.pl, na stacjach mamy obecnie do czynienia z dużą rozpiętością cen. Krajowa średnia dla benzyny 95 jest wyraźnie ponad 6 zł za litr, jednak są miejsca, gdzie paliwo to można kupić za 5,50 zł za litr. W ocenie portalu, takiemu rozwarstwieniu cen sprzyjają utrzymujące się na wysokim poziomie marże operatorów rynku detalicznego. Jednocześnie wysokie marże sprzedawców powodują, że ciągle jest spora przestrzeń do obniżek w detalu.