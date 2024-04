Cegła w ręce to sposób pieszych na kierowców. Naprawdę działa

Bezpieczny pieszy, to pieszy z cegłą

Z okazji prima aprilis organizacja Vizion Zero Vancouver w kilku miejscach w mieście Vancouver zamontowała żółte kosze, które były wypełnione pomarańczowymi cegłami. “Bądź widoczny, złap za cegłę" - tak brzmiało hasło kampanii społecznej przygotowanej z myślą o bezpieczeństwie pieszych. Wprawdzie nie były to prawdziwe cegły, ale gąbki, jednak dużej odległości kierowcy nie mogli tego stwierdzić. Eksperyment miał pokazać, czy pieszy z ciężkim narzędziem może liczyć na taryfę ulgową podczas przechodzenia przez ruchliwą ulicę. Co z tego wyszło?

Kierowcy przypomnieli sobie o pierwszeństwie

Jak się szybko okazało, akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Piesi chętnie chwytali za cegły i wymachiwali nimi w kierunku nadjeżdżających samochodów. Jak można się domyślić, kierowcy reagowali w mgnieniu oka. Po bezpiecznym pokonaniu “zebry" pieszy mógł odłożyć cegłę w koszu zamontowanym po drugiej stronie ulicy. Ten krótki film pokazuje, jak to wyglądało od kuchni.

