Spis treści: 01 Jak ustawić CB radio?

02 Jak zamontować CB radio bez wiercenia?

03 Jaki zasięg ma CB radio?

04 Jakie CB radio kupić?

05 CB radio - jaki kanał?

Kilkanaście lat temu widok samochodów osobowych z długimi antenami od CB radia nikogo nie dziwił. Po latach, w których była to forma komunikacji zarezerwowana przede wszystkim dla kierowców ciężarówek, nadszedł czas wielkiej popularności CB. Prowadzący osobówki przede wszystkim ostrzegali się tą drogą przed patrolami policji, można było dowiedzieć się także o korkach, wypadkach czy objazdach.

Plusów rozmów na CB było więcej. Zdarzały się rekomendacje kulinarne, reprymendy za niewłaściwe zachowanie na drodze, dowcipy, a także reklamy okolicznych biznesów. Ruch w eterze był spory, a komuś, kto jechał z włączonym kanałem 19, nie groziła cisza w aucie.

Obecnie CB radio nie jest już tak popularne, jak dawniej. Wpływ na to mają m.in. aplikacje do ostrzegania przed kontrolami policji, a także ogólnie większa popularność smartfonów ze swoimi komunikatorami, nawigacją i możliwością sprawdzenia dowolnej wiadomości w błyskawicznym czasie. Ale czy CB umarło? Niekoniecznie. Zainteresowanie tematem wciąż istnieje, a używanie "radyjka" może być ciekawym urozmaiceniem podróży. Czy CB radio jest legalne? Jak najbardziej. Przepisy określają jedynie dopuszczalną częstotliwość (26,96-27,41 MHz) i dopuszczalną moc wyjściową urządzenia.

Jak ustawić CB radio?

Najprościej będzie udać się do odpowiedniego zakładu, gdzie zajmie się tym pracownik. Jeśli ktoś woli zrobić to samodzielnie, powinien ustawić auto daleko od linii wysokiego napięcia. Następnie należy:

zamontować CB radio oraz antenę w miejscach docelowych.

podłączyć urządzenia do miernika SWR, czyli reflektometru, zgodnie z instrukcjami na jego obudowie

wybrać kanał 20 radia

na reflektometrze ustawić FWD

wcisnąć przycisk nadawania na "gruszce" radia

pokrętłem w mierniku ustawić wychylenie wskazówki - ma być w pozycji SET

wybrać pozycję REF na reflektometrze

odczytać wartość, trzymając przycisk nadawania na "gruszce"

wskazanie powinno mieścić się w zakresie 1-1,5

powtórzyć pomiar na skrajnych kanałach. Najlepsze wskazanie powinno być na kanale 20.

Teraz możemy już używać radia na kanale drogowym do kontaktu z innymi kierowcami.

Jak zamontować CB radio bez wiercenia?

Dawniej należało montować antenę, przymocowując ją do auta - do klapy bagażnika czy do dachu - na stałe, wwiercając ją. Obecnie wiercenie nie jest konieczne - owszem, zapewni antenie stabilniejsze mocowanie, lepiej jednak nie ingerować tak mocno w swoje auto. Magnetyczna podkładka pod antenę wystarczy. Można zabezpieczyć lakier bezbarwną naklejką. Najlepszy zasięg uzyskamy, stawiając antenę na środku dachu, ale ta umocowana np. na tylnej klapie sedana również powinna działać prawidłowo.

Jaki zasięg ma CB radio?

Wiele zależy tu od długości i jakości anteny i sposobu i jakości jej montażu, a także od samego radia, jego ustawień, jak również przeszkód terenowych czy propagacji fal radiowych. Trudno mówić więc o typowych wartościach. Zależność jest jednak zwykle prosta - im krótsza antena, tym mniejszy zasięg. Z drugiej strony, zbyt długa może przeszkadzać np. na parkingach podziemnych, jest też bardziej wrażliwa na podmuchy wiatru i wysokie prędkości. 50-centymetrowa antena zwykle zapewni ok. 2-3 km zasięgu, metrowa ok. 5-10 km, a najdłuższe, dwumetrowe, ok. 10-20 km. Przy danym splocie okoliczności zasięg może być jednak mniejszy lub większy.

Jakie CB radio kupić?

Wybór na rynku jest duży. Wiele zależy od preferencji kierowcy - radio może mieć zasilanie 12V lub 24V, być mniejsze lub większe, nadawać się do różnego typu montażu, posiadać dodatkowe funkcje czy głośniki, a także różnić się jakością wykonania, sposobem obsługi i oczywiście ceną. Podstawowe modele da się kupić nawet za ok. 200 zł, należy jednak pamiętać jeszcze o koszcie anteny. Można postawić także na gotowy zestaw radio+antena. Jakie są znane marki CB radia? To np. Alan, Cobra, Intek, Midland, M-Tech, President, Sunker i TTI.

CB radio - jaki kanał?

Kanał ogólny, czyli ten, na którym można np. uzyskać informacje na temat sytuacji na drodze, to 19. Kanał 9 służy do wzywania pomocy, 2. bywał wykorzystywany przez taksówkarzy, a na kanale 28 wywołują się stacje bazowe. "Zwykłego" kierowcę interesuje dziewiętnastka.

Zwłaszcza dawniej niektóre rozmowy bywały tam naprawdę ciekawe... a niektóre obrosły już legendą. "Co to znaczy bajo jajo, CB radio?" - niektórzy wyszukują w sieci takie hasło. "Bajo" to tradycyjne "pożegnanie" w slangu użytkowników CB radia, kończące rozmowę w eterze. W internecie krąży stare nagranie, które stało się już memem, na którym "żartowniś" powtarza na kanale 19. "bajo jajo, bajo jajo", mocno irytując tym innych użytkowników radia. Zabawne? Zależy, jak dla kogo - ale na pewno znane.

Najlepiej sam się przekonaj, czy CB radio jest dla ciebie. Stara, dobra forma komunikacji między kierowcami nadal ma swoich fanów. Może zostaniesz jednym z nich?