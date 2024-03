Cała prawda o rowerzystach. Panicznie boją się ulic i nie mają ubezpieczenia

Spis treści: 01 Bezpiecznie na ścieżce i panika na drodze

Wraz z rozpoczęciem wiosennego sezonu analitycy platformy rankomat.pl - zajmującej się porównywaniem ubezpieczeń i produktów finansowych - postanowili odpowiedzieć na kilka istotnych pytań. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 691 osób deklarujących jazdę na rowerze. W pierwszej kolejności kolarzy zapytano, w których miejscach czują się bezpiecznie, a których starają się unikać. Sprawdzono również, jaka część rowerzystów decyduje się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC oraz co sprawia, że z roku na rok coraz rzadziej dochodzi do wypadków z udziałem rowerzystów.

Z badania wynika, że poziom poczucia bezpieczeństwa wśród rowerzystów w głównej mierze zależy od rodzaju drogi. Okazuje się bowiem, że prawie połowa (44 proc.) ankietowanych cyklistów, nie czuje się pewnie podczas jazdy ulicą razem z samochodami i innymi uczestnikami ruchu drogowego. Wśród najczęściej wymienianych zagrożeń znalazły się: zbyt mała odległość podczas wyprzedzania oraz nadmierna prędkość.

O wiele bezpieczniej rowerzyści czują się na ścieżkach rowerowych - tak wskazało aż 93 proc. respondentów. Badani wskazali, że poruszają się po nich bez większych obaw o swoje bezpieczeństwo. Wydzielony pas tylko dla nich pozwala lepiej skoncentrować się na jeździe, bez konieczności ciągłego stresowania się zachowaniem zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Te miasta mają największe ścieżki rowerowe

Pod koniec 2023 roku rowerzyści w Polsce mieli do dyspozycji ponad 19,7 tys. kilometrów tras. Najlepsze warunki do jazdy rowerem oferuje Mazowsze, w którym cykliści mogą korzystać już z ponad 2,8 tys. dróg rowerowych. Drugie miejsce zajmuje Wielkopolska (2,5 tys. km), a trzecie Pomorze (1,6 tys. km). Dynamiczny rozwój ścieżek rowerowych w dużym stopniu dotyczy aglomeracji miejskich, jednak jak się okazuje, w części miast wojewódzkich, długość dróg dla rowerów w ciągu dekady się potroiła.

Więcej ścieżek rowerowych, to mniej wypadków

Rozwój infrastruktury rowerowej przekłada się także pozytywnie na statystyki wypadków drogowych. Jak wskazuje Rankomat, na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba zdarzeń na drogach z udziałem rowerzystów zauważalnie się zmniejszyła. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2023 roku doszło do 3596 wypadków z udziałem cyklistów, w których zginęły 154 osoby, a 3264 zostało rannych. W 2019 takich takich zdarzeń było 4426 - wówczas zginęło w nich 258 rowerzystów, a 3999 zostało rannych.

Jazda na rowerze a ubezpieczenie OC

Choć każdego roku wciąż dochodzi do sporej liczby zdarzeń, tylko co piąty rowerzysta posiada ubezpieczenie OC, które chroni go na drodze. Z polisy OC rezygnuje równo 75 proc. kolarzy, a 4 proc. ankietowanych nie ma pewności czy ich polisa ochroni ich w określonym przypadku.

