Pierwszy salon marki BYD w Polsce jest już otwarty

Kolejna chińska marka oficjalnie rozpoczęła swoją przygodę na polskim rynku. We wtorek, 6 lipca, na warszawskim Grochowie przy ul. Grochowskiej 321, w dawnym budynku Polskich Zakładów Optycznych (PZO), Grupa Cichy-Zasada otworzyła pierwszy salon chińskiej marki BYD (Build Your Dreams). Podczas spotkania inauguracyjnego marka zaprezentowała wszystkie trzy modele, które znajdują się w ofercie - Seal, Seal U oraz Dolphin.

Skąd wzięła się marka BYD i co robi w Polsce?

Marka BYD Auto z siedzibą w Shenzhen jest filią ogromnego, chińskiego koncernu BYD Company, który od 2003 roku działa w branży motoryzacyjnej i elektronicznej, a także zajmuje się rozwojem transportu kolejowego i nowych energii. W nieco ponad 30 lat firma rozrosła się z 20 do blisko. 700 tys. pracowników. Na całym świecie funkcjonuje dziś ponad 40 oddziałów.

Zdjęcie Pierwszy salon marki BYD znajduje się przy ul. Grochowskiej 321w Warszawie. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Oddział BYD Auto opracowuje pojazdy elektryczne i hybrydowe typu plug-in, którymi zainteresowanie na rynku europejskim rośnie od kilku lat. Na obecną chwilę BYD jest obecny w dwudziestu krajach Unii Europejskiej, a jego siedziba jest zlokalizowana w Holandii. W 2023 roku udział marki BYD w Europie wynosił 1,1 proc., a planem importera jest zwiększenie go do 5 proc. do końca 2025 roku. Zgodnie z założeniami ma się to wydarzyć jeszcze przed otwarciem fabryki na Węgrzech, gdzie BYD będzie rocznie produkował 150 tys. samochodów.

BYD wchodzi do Polski. Samochody kuszą ceną i wyposażeniem

Na początku sierpnia 2024 roku, przy współpracy z wielomarkowym dilerem Grupa Krotoski oraz Grupa Cichy-Zasada, firma BYD otworzyła w Warszawie swój pierwszy polski salon, w którym samochody chińskiej marki będą sprzedawane i serwisowane. W swojej ofercie BYD ma obecnie trzy modele elektryczne (Dolphin, Seal i Seal U i Dolphin) oraz jedną hybrydę typu plug-in (Seal U DM-i).

Zdjęcie BYD otworzył w Polsce pierwszy salon. Następne powstaną w Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

BYD Dolphin - osiągi, wersje, ceny w Polsce

Najmniejszym autem w gamie jest BYD Dolphin, czyli kompaktowy elektryczny hatchback. Samochód dostępny w dwóch wersjach wyposażenia (Comfort i Design) jest zasilany akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym o pojemności 60,4 kWh. Silnik elektryczny o mocy 204 KM i 310 Nm, zamontowany na przedniej osi, pozwala na przyspieszenie do pierwszej “setki" w równe 7 sekund i osiągnąć prędkość maksymalną 160 km/h.

Auto można ładować prądem zmiennym o mocy do 11 kW (AC) lub prądem stałym o mocy do 88 kW (DC). Według deklaracji producenta naładowanie baterii od 10 do 80 proc. zajmuje w optymalnych warunkach niecałe 40 minut. Zasięg w cyklu miejskim na jednym ładowaniu to nawet 559 kilometrów lub 427 kilometrów w cyklu mieszanym.

Ceny modelu BYD Dolphin w wersji Comfort startują w Polsce od 141 tys. zł. Do wyboru mamy pięć kolorów nadwozia, jeden wzór wnętrza i jeden wzór 17-calowych felg. Bogatszy wariant Design, który wyróżnia się z zewnątrz dwukolorowym malowaniem, występuje w czterech wersjach kolorystycznych oraz innym wzorem 17-calowych felg z kolorowymi wstawkami, które korespondują z kolorem nadwozia.

Wybrane wyposażenie standardowe modelu BYD Dolphin

Kierownica wielofunkcyjna ze skóry ekologicznej

Podgrzewany fotel pasażera z przodu

6-kierunkowa elektryczna regulacja fotela kierowcy

4-kierunkowa elektryczna regulacja fotela pasażera z przodu

5-calowy ekran kierowcy

12,8-calowy obracany ekran dotykowy

Dach panoramiczny

Inteligentny tempomat

Przednie czujniki parkowania

Kamera z widokiem 360 stopni

Pompa ciepła

Zdjęcie BYD Dolphin startuje w Polsce od 141 tys. zł. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

BYD Seal - osiągi, wersje, ceny w Polsce

BYD Seal to sedan reprezentujący segment D, który jest bezpośrednią konkurencją dla chociażby Tesli Model 3. W bazowej odmianie Design samochód zasila bateria o pojemności 82,5 kWh, a silnik zamontowany przy tylnej osi generuje moc 313 KM i 360 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to kwestia 5,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

Samochód naładujemy prądem zmiennym (AC) o mocy do 11 kW lub prądem stałym (DC) o mocy do 150 kW. Naładowanie baterii od 10 do 80 proc. w tym przypadku zajmuje mniej niż 40 minut. W cyklu mieszanym BYD Seal może przejechać do 570 kilometrów.

Model Seal startuje w Polsce od 207 tys. zł. Auto bez dopłaty zamówimy w kolorze niebieskim “Ice", białym “Polar", szarym “Atlantis" i czarnym “Space". Dopłaty 5000 zł wymaga malowanie szare “Indigo" oraz zielone “Shadow". Wnętrze występuje w dwóch odmianach - ciemnej (Black) i jasnej (Tahitan Blue). Auto jest dostępne wyłącznie z 19-calowymi felgami.

W drugiej odmianie Excellence AWD, jak sama nazwa wskazuje, samochód jest wyposażony w dwa silniki (po jednym na oś). W tym wydaniu moc napędu to 530 KM i 670 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na sprint w czasie 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi niezmiennie 180 km/h. Ten wariant startuje w polskim cenniku od 234 tys. zł.

Wybrane wyposażenie standardowe modelu BYD Seal

Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana

Elektrycznie obracany ekran dotykowy o przekątnej 15,6-cala

Kamera z widokiem 360 stopni

Panoramiczny dach

System dźwiękowy Dynaudio (12 głośników)

Przednie fotele wentylowane i podgrzewane

Jonizator powietrza

Inteligentny tempomat

Reflektory Full LED

Pompa ciepła

Zdjęcie BYD Seal startuje w Polsce od 207 tys. zł. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

BYD Seal U - osiągi, wersje, ceny w Polsce

Trzecią propozycją jest SUV segmentu D, czyli BYD Seal U, który - podobnie jak mały Dolphin - występuje w wersji Comfort oraz Design. Elektryczny crossover w podstawowej wersji jest napędzany przez jeden silnik elektryczny o mocy 160 KM i 310 Nm momentu obrotowego, co przekłada się na czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy.

Zasila go bateria o pojemności 72 kWh, która zapewnia zasięg do 420 kilometrów w cyklu mieszanym. Bateria może się ładować prądem zmiennym (AC) o mocy 11 kW lub prądem stałym (DC) o mocy do 115 kW. Czas ładowania od 10 do 80 proc. w optymalnych warunkach zajmuje 42 minuty.

Wyższa wersja wyposażenia Design oferuje taką samą moc 160 KM i większy moment obrotowy 330 Nm (+20 Nm). Posiada natomiast większy akumulator o pojemności 87 kWh, co pozwala na przejechanie do 500 kilometrów w cyklu mieszanym. Dodatkowo, ta bateria przyjmuje maksymalną moc 140 kW, wobec czego naładowanie jej z poziomu od 10 do 80 proc. zajmuje 43 minuty. Z uwagi na większą masę (2147 kg zamiast 2020 kg), BYD Seal U w wersji Design przyspiesza do pierwszej “setki" w 9,6 sekundy (+0,3 s. względem wersji Comfort).

Wybrane wyposażenie standardowe modelu BYD Seal U

Panoramiczny, elektrycznie sterowany dach

Tapicerka ze skóry ekologicznej

Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-stopniowa regulacja

Przedni fotel pasażera, regulowany elektrycznie, 4-stopniowa regulacja

Podgrzewana kierownica

System audio z 9 głośnikami

Ekran kierowcy z wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej 12,3-cala

Elektrycznie obracany ekran dotykowy o przekątnej 12,8-cala

Kamera z widokiem 360 stopni

Pompa ciepła

Zdjęcie BYD Seal U startuje w Polsce od 190 tys. zł. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

BYD Seal U DM-i - osiągi, wersje, ceny w Polsce

SUV występuje także w wersji spalinowej z napędem hybrydowym typu plug-in. BYD Seal U DM-i w wersji wyposażenia Design ma napęd na wszystkie koła, oferuje moc 324 KM i 550 Nm i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h, a średnie zużycie paliwa benzynowej jednostki 1.5 - według wskazań producenta - to 5,9 l/100 km.

Z baterią o pojemności 18,3 kWh (ładowanie DC z mocą 18 kW) i bakiem paliwa o pojemności 60 litrów, BYD Seal U DM-i w wersji AWD może pokonać do 870 kilometrów w cyklu mieszanym w wersji z napędem na jedną oś. Model w hybrydowej odmianie nie został jeszcze wyceniony na polskim rynku.

Zdjęcie Marka BYD otworzyła w Warszawie swój pierwszy salon. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Pierwszy salon BYD w Polsce. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Salon BYD w Warszawie jest już otwarty. / Wiktor Kalkosiński / INTERIA.PL