Akcja “Bezpieczna droga do szkoły" rozpoczęła się w ostatnich dniach wakacji. Jak podaje w swoim komunikacie policja “jednym z celów prowadzonej akcji było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawiania i stanu technicznego znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ich widoczności."

Zdjęcie Mazowiecka policja przeprowadziła 1059 lustracji - w 147 miejscach wykryto nieprawidłowości. / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Bezpieczna droga do szkoły

W ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły", która odbywa się już kolejny raz, policjanci nie tylko kontrolują okolice szkół pod kątem prawidłowego oznakowania terenu, ale też przypominają rodzicom, aby ci powtórzyli z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy. Niepokoi bowiem fakt, że rok 2023 był bardziej tragiczny niż poprzedni w kwestii ofiar wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, którzy brali udział w wypadkach jako piesi. Liczba takich wypadków wzrosła z 439 do 444, a zabitych z 7 do 11.

Na identycznym poziomie pozostała liczba rannych w wypadkach z udziałem pieszych w tej grupie wiekowej (437). Pocieszające jest to, że, jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2023 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 408 wypadków (spadek o 72 wypadki w stosunku do roku 2022).

Zdjęcie W ostatnich dniach wakacji rozpoczęła się akcja “Bezpieczna droga do szkoły”. / Piotr Kamionka/REPORTER / East News

W ramach tegorocznej akcji “Bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzono inspekcje w 1059 placówkach, w wyniku których wykryto 147 nieprawidłowości. Najczęściej spotykane problemy to: brak znaków A-17 (uwaga dzieci), brak tabliczek T-27 (przejście dla pieszych często uczęszczane przez dzieci), brak znaków D-6 (przejście dla pieszych), brak lub słabo widoczne oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) oraz ograniczona widoczność znaków, spowodowana np. przez roślinność.

Szczegółowe informacje dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości zostały przekazane odpowiednim terenowym przedstawicielom GDDKiA w Warszawie, MZDW w Warszawie oraz powiatowym zarządom dróg, aby mogli podjąć działania naprawcze. W sumie wystosowano 107 wniosków o pilne usunięcie wykrytych uchybień w oznakowaniu dróg. Pozostaje mieć nadzieję, że takie działania oraz te podejmowane przez policjantów bezpośrednio w szkołach pozwolą zminimalizować liczbę wypadków w okolicach szkół.