Bezczelnie kradli auta „na lawetę”. Co to znaczy i jaka to metoda?

Policjanci z Rybnika zatrzymali Polaka oraz Ukraińca, podejrzanych o kradzież nawet kilkunastu samochodów na terenie województwa śląskiego. Mężczyźni mieli stosować wyjątkowo bezczelną metodę polegającą na ładowaniu aut na lawetę, a następnie powoływania się na zlecenie, które rzekomo otrzymali od władz miasta.

