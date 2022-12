Bertone GB110. 1100 KM zasilane paliwem z plastiku

Spis treści: 01 Bertone GB110

02 Jaki silnik będzie miało Bertone GB110?

03 Bertone GB110 - zasilane paliwem ze śmieci

Jeśli słysząc nazwę "Bertone" masz przed oczami Lamborghini Countach, Ferrari 250 SWB Speciale albo Lancię Stratos, to możesz uważać się za szczęśliwca, który interesował się motoryzacją w jej najlepszych czasach. Niestety, firma czasy największej świetności ma już dawno za sobą, ba , Lilli Bertone, wdowa po Nuccio Bertone, który zarządzał firmą od zakończenia II wojny światowej, w 2014 r., po 102 latach od założenia rodzinnej formy, ogłosiła jej bankructwo.

Prawa do marki przechodziły potem przez ręce różnych właścicieli, ale w końcu misji przywrócenia marce należnego miejsca w panteonie legend motoryzacji podjęli się dwaj biznesmeni - bracia Mauro i Jean-Franck Ricci. To dzięki nim dziś możemy oglądać to:

Bertone GB110

W dobie totalnej elektryfikacji Bertone chce podbić rynek supersamachodem z napędem spalinowym. Dziś wiadomo, że GB110 ma rozpędzać się do 100 km/h w 2,79 s, a jego prędkość maksymalną określono na 380 km/h.

Bertone GB110

Jaki silnik będzie miało Bertone GB110?

I to niestety wciąż pozostaje zagadką. Producent nie podaje informacji o pojemności, czy liczbie cylindrów. Wiadomo, że jednostka będzie spełniała wymogi normy Euro 6. Wiadomo też, ze silnik ma napędzać wszystkie koła za pośrednictwem siedmiobiegowej przekładni. Projektanci zdradzili, że podwozie przygotowano w oparciu o podzespoły "niemieckiego producenta". Nie doprecyzowano o którego chodzi, ale niewykluczone, że mowa o Grupie Volkswagena. Linia nadwozia, podpowiadająca, że silnik zamontowano za plecami kierowcy i pasażera, sugeruje, że chodzi o podzespoły Audi R8, czy Lamborghini Huracana. A to prowadzi do wniosku, że GB110 może być napędzane stosowanym w tych modelach silnikiem V10.

Bertone GB110 - zasilane paliwem ze śmieci

To chyba najciekawszy element całego projektu. W komunikacie prasowym można znaleźć informację, że układ napędowy GB110 przystosowano do zasilania paliwem powstałym z przetworzonych odpadów plastikowych. Skąd je wziąć i ile będzie kosztowało? To się dopiero okaże.

Okaże się też, czy faktycznie w 2024 r. firma będzie w stanie wyprodukować i dostarczyć klientom zapowiadane 33 egzemplarze. Póki co pokazano tylko szkice i rendery.

