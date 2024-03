Autostrada A4 znowu drożeje. Nowe stawki na odcinku Katowice - Kraków

We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 1 kwietnia br. stawek opłat za przejazdy: dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) - o 1 zł, z kwoty 15 zł do kwoty 16 zł; dla kategorii 2, 3, 4 i 5 - o 6 zł, z kwoty 46 zł do kwoty 49 zł.

tłumaczył wówczas rzecznik spółki, Rafał Czechowski