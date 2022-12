Auto ostrzeże przed pociągiem. Ta aplikacja mogłaby zastąpić szlabany

Stojąc na przystanku autobusowym wiem, za ile minut przyjedzie mój transport. W sieci mogę precyzyjnie śledzić dane na temat tego, gdzie znajduje się konkretny samolot. Na dworcu PKP mogę liczyć na dokładną informację o opóźnieniu pociągu. Dzięki nadajnikom GPS zamontowanym w środkach transportu publicznego, jesteśmy w stanie łatwiej zaplanować każdą podróż.

Skoda postanowiła wykorzystać te dane do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Bezpieczny przejazd kolejowy - wystarczy "appka"

Chodzi o nową funkcjonalność aplikacji Traffication, którą producent testuje pilotażowo w Czechach. Oprogramowanie to można pobrać na systemy multimedialne większości aktualnych modeli tej marki. Jak dotąd ostrzegała ona kierowców o trudnych warunkach na drodze, wypadkach na trasie, ale także np. o jeździe nieprawidłowym pasem autostrady. Po aktualizacji podpowie, czy można bezpiecznie pokonać przejazd kolejowy.

Rozwiązanie to testowane jest we współpracy z Leo Express, czeskim operatorem kolejowym. Operator udostępnia na bieżąco informacje o lokalizacji pociągów, a aplikacja Skody zestawia je z danymi na temat lokalizacji pojazdu. Gdy samochód zbliża się do przejazdu kolejowego, do którego jednocześnie zbliża się pociąg, na ekranie systemu multimedialnego pojawi się odpowiednie ostrzeżenie. Komputer sygnalizuje obecność pociągu, gdy ten będzie się znajdował bliżej niż w odległości jednego kilometra od przejazdu.

Gdyby taką informacją dzielili się wszyscy operatorzy kolejowi, a z aplikacji korzystali wszyscy kierowcy, możliwe byłoby znaczne upłynnienie ruchu przy przejazdach kolejowych. A to mogłoby oznaczać mniejszą liczbę mandatów za łamanie przepisów związanych z pokonywaniem takich miejsc. Istnieje jednak spore ryzyko, że część kierowców taką informację uznałaby nie za ostrzeżenie, a za zachętę do wyścigu do przejazdu kolejowego. A to mogłoby skończyć się źle.

