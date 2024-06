Anna Lewandowska spowodowała stłuczkę. Uszkodziła drogiego Mercedesa

O poniedziałkowym pechu Anny Lewandowskiej poinformował Super Express. Żona kapitana polskiej reprezentacji przyjechała do Warszawy kibicować polskiej reprezentacji w towarzyskim meczu z Turcją. Na kilka godzin przed meczem sportsmanka zagapiła się w trakcie wyjazdu z parkingu i przez nieuwagę uderzyła swoim luksusowym Mercedesem klasy G w stojący z tyłu samochód chińskiej marki Geely.

Na szczęście zdarzenie było zupełnie niegroźne i zakończyło się jedynie na drobnej obcierce.

Jak podaje dziennik, w sprawie szybko interweniował ochroniarz celebrytki. Rozmawiał on z mężczyzną, prawdopodobnie właścicielem uszkodzonego auta. Wszystko wskazuje na to, że obie strony doszły do porozumienia, bowiem obyło się bez konieczności wzywania funkcjonariuszy policji. Jednocześnie uwagę Lewandowskiej miała przykuć osoba, która robiła zdjęcia całemu zdarzeniu. Jak donosi serwis:

Lewandowska, wyjeżdżając z parkingu zauważyła mężczyznę, który robił zdjęcia. Trenerka poprosiła, aby podszedł do niej i następnie zaczęła przeglądać wraz z nim jego telefon. Niewykluczone, że Lewandowska mogła poprosić o usunięcie zdjęć, jakie zrobił.

Plotkarskie portale zwracają uwagę, że to nie pierwsza stłuczka Anny Lewandowskiej w Warszawie. Tuż przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku organizowanymi przez Polskę oraz Ukrainę, celebrytka miała wymusić pierwszeństwo i uderzyła w przejeżdżającą taksówkę. Tamto zdarzenie było poważniejsze w skutkach, a dwoje przewożonych w taksówce pasażerów trafiło do szpitala.

Zdjęcie Anna Lewandowska w swoim Mercedesie w 2020 roku. / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Mercedes klasy G. Luksus za milion złotych

Luksusowy Mercedes klasy G o charakterystycznej kanciastej konstrukcji nadwozia to pojazd rozpoznawalny na całym świecie. Od lat stanowi synonim bogactwa oraz komfortu. Jego ceny rozpoczynają się od ponad 664 tys. zł, jednak za najdroższy i najlepiej wyposażony wariant zapłacimy ponad milion złotych.

Obecna generacja modelu jest dostępna w czterech wersjach napędowych, z czego najmocniejsza AMG G63 dysponuje mocą 585 KM. Co ciekawe, w modelu znajdziemy także całe zatrzęsienie systemów asystujących, w tym rozbudowane funkcje ostrzegające przed zbliżającym się obiektem w trakcie cofania. Czyżby zatem Anna Lewandowska zignorowała wszechobecne czujniki i ostrzeżenia?