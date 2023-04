A4 i S5 zyskają nowy łącznik. Jest plan na dwie wersje pierwszego odcinka

Spis treści: 01 Ta droga to początek wielkich udogodnień

Codzienność mieszkańców z dolnego śląska ulegnie poprawie. W planach lokalnych władz jest bowiem wybudowanie nowego odcinka, który połączy autostradę A4 z drogą ekspresową S5.

Ta droga to początek wielkich udogodnień

Nowy, 15-kilometrowy odcinek, pozwoliłby kierowcom sprawnie przemieścić się z Kątów Wrocławskich do miejscowości Błonie (gmina Miękinia) przy drodze krajowej nr 94, gdzie w przyszłości ma dojść do rozbudowy dwujezdniowej drogi, prowadzącej z Wrocławia, przez Środę Śląską, w kierunku Lublina.

Nowy łącznik A5 i S5. Gotowe są dwa warianty

Koncepcja nowego łącznika została już zaprezentowana przez władze Kątów Wrocławskich na komisji budżetu i rozwoju gminy. Podczas spotkania firma Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. przedstawiła dwa warianty przebiegu łącznika przez gminę Kąty Wrocławskie, gminę Kostomłoty i gminę Miękinia.

Obydwa warianty mają swój początek w centrum Kątów Wrocławskich, ale ich przebieg do gminy Miękinia znacząco się różni. Pierwszy wariant zakłada, że trasa będzie przebiegać bliżej A4, obok miejscowości Nowa Wieś Kącka, przez miejscowość Kozłów. Następnie niedaleko Samsonowic trasa odbije w kierunku Chmielowa, przechodzi przez Lisowice, mija Karczyce, Radakowice i wjeżdża do miejscowości Błonie.

Drugi wariant przebiega powyżej miejscowości Kozłów, nieopodal Pełcznicy, przechodząc przez środek gminy Kąty Wrocławskie. Następnie mija Wnorów, Ramułtowice, i Karczyce. Na wysokości miejscowości Łowęcice drugi wariant nachodzi już na pierwszy, wchodząc w Radakowice i kończąc w Błoniach.

Kiedy ruszy budowa łącznika A5 i S5?

Decyzję podejmą teraz władze ww. gmin, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W następnej kolejności wykonawca wystąpi o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, jednak trzeba liczyć się z faktem, że to najwcześniej nastąpi w przyszłym roku. Oznacza to, że budowa nowego odcinka łączącego A5 i S5 ruszy w drugiej połowie dekady.

