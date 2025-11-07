Spis treści: Na jak długo zamknięta będzie autostrada A661? Droga A661 zamknięta. Jakie objazdy? Ile kilometrów ma autostrada A661?

Na jak długo zamknięta będzie autostrada A661?

Autostrada A661 zostanie zamknięta już w piątek 7 listopada. Kierowcy nie będą mogli przejechać trasą w kierunku zjazdu Oberursel-Nord od rejonu węzła Bad Homburg do zjazdu Oberursel. Fragment będzie wyłączony z ruchu od godziny 22:00. Taki stan rzeczy utrzyma się do poniedziałku 10 listopada do godziny 4:00. To oznacza, że kierujący będą mieli problem z podróżowaniem tą trasą przez cały najbliższy weekend.

Zarządzająca niemieckimi autostradami spółka Autobahn GmbH zaznacza, że to ostatni etap remontu nawierzchni A661 między węzłem Bad Homburg i zjazdem Oberursel-Nord. Planując prace Niemcy uwzględnili dzienne natężenie ruchu w taki sposób, by odbywały się one w weekendy i noce. Mimo to kierowcy powinni zachować ostrożność.

Droga A661 zamknięta. Jakie objazdy?

Drogowcy zapowiedzieli również, że w czasie zamknięcia trasy kierowcy skorzystają z objazdów. Ruch z autostrady A5 od strony Kassel zostanie przekierowany na drogę objazdową U30 ze zjazdu Friedberg do zjazdu Oberursel. Z kolei osoby jadące tą samą trasą od Frankfurtu będą kierowani z węzła Frankfurt Northwest na drogę U20. Ruch drogą A661 zostanie przekierowany ze zjazdu Frankfurt-Nieder-Eschbach do zjazdu Oberursel drogą U22.

Ile kilometrów ma autostrada A661?

Autostrada A661 nie jest zbyt imponująca, jeśli chodzi o długość. Zaczynająca się w Oberursel i prowadząca do Egelsbach liczy 40 km. Ma ona jednak kluczowe znaczenie na zachodzie kraju. Łączy się z autostradą A3 (przebiega od granicy niemiecko-holenderskiej do niemiecko-austriackiej) i A5 (prowadzi z Hesji do granicy Niemiec ze Szwajcarią). Co więcej stanowi ona wschodnią część obwodnicy Frankfurtu nad Menem, jednego z centrów finansowych kraju i Europy.

