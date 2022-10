50 zł teoria, 250 zł praktyka. Egzamin na prawo jazdy podrożeje?

Niewykluczone, że władzom uda się wreszcie dojść do porozumienia z egzaminatorami i przedstawicielami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Do Sejmu trafił właśnie projekt przepisów, dzięki którym WORDy będą mogły liczyć na dofinansowanie z budżetów województw. Uwaga - dopuszcza on również wzrost opłat za egzaminy na prawo jazdy.

Zdjęcie Posłowie PiS chcą, by o cenach egzaminów na prawo jazdy decydowały sejmiki województw / Kamil Krukiewicz/REPORTER / Agencja SE/East News