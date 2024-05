272 mln zł dofinansowania do kluczowej drogi. Bardzo ułatwi dojazd do granicy

GDDKiA poinformowała o otrzymaniu około 64 mln euro dofinansowania do budowy drogi ekspresowej S12 od Chełma do MOP Teosin, w kierunku polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku. Trasa zostanie dostosowana do celów wojskowych.

Zdjęcie Duże dofinansowanie do budowy drogi S12 do granicy z Ukrainą / GDDKiA