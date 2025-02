Grupą, która może ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach programu, są rolnicy. Co więcej nie dotyczy on każdego paliwa – rządowym wsparciem objęty jest tylko olej napędowy, który, dodatkowo, wykorzystywany był w działalności rolniczej. Podstawowym warunkiem otrzymania dopłaty są faktury VAT (albo ich kopie) dokumentujące zakup paliwa.

Na tym jednak cała dokumentacja się nie kończy. Przy ustalaniu zwrotu pod uwagę bierze się także powierzchnię użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku gdy mamy do czynienia ze współposiadaniem, tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek. Musi on być jednak podparty zgodą pozostałych współwłaścicieli. Oczywiście z takiej procedury zwolnione są małżeństwa.

Obecne przepisy stanowią, że zwrot akcyzy za paliwo rolnicze następuje za okresy sześciomiesięczne. To zaś oznacza, że rolnicy otrzymują go dwa razy w roku. Jak już wspomnieliśmy, pierwsza tura rozpoczęła się 1 lutego 2025 roku i zakończy się z ostatnim dniem obecnego miesiąca – 28 lutego 2025 r. W tym czasie ubiegający się o zwrot muszą złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wszystko zależy od miejsca położenia gruntów) wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) za okres od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.