Kontrola przetargu na drogę S19 zakończona. Kiedy podpisanie umowy?

Odcinek drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem i Lutczą jest ostatnim w województwie podkarpackim fragmentem tej ekspresówki, który nie wszedł jeszcze w fazę realizacji. To jednak już wkrótce się zmieni. Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka zakończyła się pozytywnie. Wybrany wykonawca musi jeszcze przedstawić gwarancję należytego wykonania robót. Później możliwe już będzie podpisanie umowy.

Jak będzie wyglądać S19 Jawornik - Lutcza?

Liczący ok. 5,2 km (z czego aż 3,8 km poprowadzonych będzie w tunelu albo po estakadzie) odcinek drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem i Lutczą realizowany będzie w systemie Projektuj i buduj. Stworzona zostanie droga o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym. Trasa będzie poprowadzona m.in. 780-metrową estakadą zawieszoną nad istniejącą drogą krajową nr 19. Filary tej konstrukcji będą miały nawet do 36 metrów wysokości. Przejdzie ona w trzykilometrowy dwunawowy tunel przebiegający pod górą Kamieniec. Będzie on wyjątkowy z kilku powodów. Stanie się on najdłuższym tunelem z trzech, jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19, a jednocześnie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce.

Wykonawca wybuduje również inne obiekty, m.in. przejście dla małych zwierząt. Inwestycja obejmuje również wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych Jawornik w kierunku Barwinka. Oprócz tego wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie, które obsługują teren przyległy, a kolidujące z trasą drogi przebudowane.

2 mln zł na budowę 5-kilometrowego odcinka. Kiedy S19 Jawornik - Lutcza?

W sumie w przetargu na realizację odcinka S19 Jawornik - Lutcza zgłoszono siedem ofert. Przy ich ocenie GDDKiA kierowała się następującymi kryteriami

Ceną (60 proc.)

Przedłużeniem okresu gwarancji na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.)

Przedłużeniem gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.)

Przedłużeniem gwarancji na tunele i konstrukcje oporowe, w tym portale tuneli (10 proc.).

Ostatecznie uznano, że najkorzystniejszą jest oferta złożona przez konsorcjum Gulermak i Budimex opiewająca na kwotę 1 909 653 720 zł. Tworzenie odcinka ma zająć 59 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 1 grudnia do 31 marca).