16-latek driftował na parkingu. Teraz stanie przed sądem

Spis treści: 01 Za driftowanie grożą poważne konsekwencje

02 Niepełnoletni kierowcy trafią przed sąd dla nieletnich

03 16-latek driftował BMW

04 Nie masz prawa jazdy? Ubezpieczenie nie działa

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 16-latka, który podczas wieczornego spotu driftował na parkingu pod centrum handlowym. Wyczyny nastolatka nagrał operator monitoringu.

Za driftowanie grożą poważne konsekwencje

Policjanci przestrzegają, że wprowadzenie samochodu w kontrolowany poślizg jest traktowane jak stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, ponadto taka jazda to "zakłócenie spokoju dla okolicznych mieszkańców głośnym wyciem silników", dlatego funkcjonariusze stosują zasadę "zero tolerancji".

Policjanci przypominają również, że błędne jest przekonanie młodych osób, że ponieważ nie mają prawa jazdy, to nie mogą ponieść żadnych konsekwencji, bo nie otrzymają punktów karnych czy mandatu. To błędne myślenie. Przepisy prawa jasno stanowią, że każdy kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega odpowiedzialności, a w sytuacji, gdy za kierownicę pojazdu decyduje się wsiąść nieletni sprawa trafia do sądu rodzinnego, który może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 21 roku życia.

Niepełnoletni kierowcy trafią przed sąd dla nieletnich

Taki los właśnie czeka 16-latka z Piaseczna, który na widok policjantów zostawił samochód i próbował uciekać pieszo. Nastolatek szybko został zatrzymany, próbował tłumaczyć, że to nie on siedział za kierownicą BMW.

Chłopak trafił pod kuratelę opiekunów prawnych, ale za swoje wyczyny poniesie konsekwencje - jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

16-latek driftował BMW

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 16-letni drifter zatrzymany przez policjantów piaseczyńskiej "drogówki" Policja

Nie masz prawa jazdy? Ubezpieczenie nie działa

Policjanci przypominają również, że jeśli osoba niepełnoletnia wsiądzie do samochodu i spowoduje szkody, to odpowiedzialność cywilną poniosą rodzice lub opiekunowie prawni. Warto dodać, że jeśli sprawcą szkody jest osoba bez uprawnień, to zakład ubezpieczeń nie pokryje szkód z polisy AC oraz zwróci się o zwrot pieniędzy wypłaconych z tytułu OC.