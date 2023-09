12 lat stania w korkach. Niemcy pobili nowe rekordy na autostradach

Spis treści: 01 12 lat stania w korkach w Niemczech

Niemiecki Automobilklub ADAC podsumował tegoroczny sezon wakacyjny na niemieckich drogach. U naszych sąsiadów zza Odry wakacje rozpoczęły się 22 czerwca (w landzie Nadrenia Północna-Westfalia) i potrwały do niedzieli 10 września (Bawaria). Wnioski? Zdaniem ADAC sytuacja wróciła już do normy sprzed pandemii koronawirusa. Dla kierowców nie są to jednak dobre informacje.

12 lat stania w korkach w Niemczech

W porównaniu do sytuacji sprzed roku liczba zatorów odnotowanych na niemieckich autostradach wzrosła o 15 proc., a sama długość korków zwiększyła się aż o 1/5 (wzrost o 22 proc.). W sumie, w okresie wakacyjnym, na niemieckiej sieci autobahn naliczono aż 122 686 zatorów, w których kierowcy - licząc czas zmarnowany przez każdego z nich - przestali aż 12 lat. W porównaniu do roku 2022 oznacza to wzrost o rekordowe 40 proc.

Dwa dni i 9 tys. km korków. Niemcy ruszyli na wakacje

Zdecydowanie najgorszym okresem do podróżowania po niemieckich autostradach okazał się weekend 28-30 lipca, gdy ferie trwały już we wszystkich niemieckich landach. W tym czasie na niemieckich autostradach zanotowano aż 4176 zatorów, których łączna długość przekroczyła 9 tys. km.



Listę najbardziej zakorkowanych autostrad w Niemczech otwiera autostrada A99 (autostradowa obwodnica Monachium), przed autostradami A8 (łącząca Francję z Austrią) i A3 (łącząca Holandię z Austrią).

Jedziesz do Niemiec? Unikaj weekendów

ADAC zauważa, że najbardziej zakorkowanym dniem na niemieckich drogach jest z reguły - rozpoczynający weekend - piątek. Połowa z zanotowanych w czasie weekendów korków miała miejsce właśnie tego dnia. Dla porównania - "korkowy" rozkład między sobotą i niedzielą jest prawie równy i wynosi odpowiednio:

26 proc. (sobota)

24 proc. (niedziela).



Z drugiej strony, chociaż w niedziele odnotowano nieco mniej korków niż w soboty, te były z reguły o około 10 proc. dłuższe. Najgorszym pojedynczym wakacyjnym dniem na niemieckich autostradach był piątek 1 września 2019 roku, gdy na niemieckich autostradach odnotowano korki o łącznej długości 3918 km.



W roku 2023 najdłuższy korek w Niemczech miał miejsce w niedzielę 16 lipca na autostradzie A24 (Hamburg - Berlin). Zator utworzył się pomiędzy węzłami Meyenburg i Kremmen, trwał prawie dziesięć godzin i osiągnął maksymalną długość 46 kilometrów.

Remonty przyczyną korków w Niemczech

Niemiecki automobilklub zwraca uwagę, że - patrząc przez pryzmat natężenia ruchu - sytuacja wróciła już do roku 2019 czyli do czasów sprzed obostrzeń i pandemii koronawirusa. Dane z niemieckich dróg - tu cytat - "stawiają sytuację z 2023 roku na równi z latami poprzedzającymi pandemię".

Na długość tegorocznych korków wpłynęły też, prowadzone obecnie w Niemczech remonty. O ile w ubiegłym roku było ich około 800, lista tegorocznych przekroczyła już 1000 pozycji.